A cuánto asciende la lujosa y millonaria colección de bolsos de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su esposo son buscados por enriquecimiento ilícito (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Durante los últimos días, Inés Gómez Mont ha estado en el ojo público debido a la orden de aprehensión que hay en su contra, y en la de su esposo Víctor Álvarez Puga, por un supuesto enriquecimiento ilícito y por formar parte de un selecto grupo de amigos de Juan Collado, por lo que también podrían ser detenidos por fraude.

Ante esta situación, varios detalles de su vida se han dado a conocer varios detalles de su vida, algunos más conocidos que otros, pero todos igual de interesantes, como su fascinación por la moda, en especial por los accesorios.

Si bien la conductora es reconocida por su larga carrera en diversas televisoras, también se le vio muy bien arropada por lujosos conjuntos de ropa y calzado en alfombras rojas, eventos especiales, programas en vivo y hasta en su propia casa.

Su fascinación por la moda la orilló a comprar una colección de bolsos de diseñador (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Uno de los aspectos que más resaltaron de su guardarropa fue sus bolsos, mismos que podrían estar valuados en miles y hasta millones de pesos cada uno y los cuales ha presumido en diversas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram

Entre sus más preciadas bolsas de mano se encuentra una Hermès Himalaya Birkin. Esta encantadora pieza fue diseñada por Hermès, Jean-Louis Dumas en 1983, quien pensó en la actriz Jane Birkin para materializar su arte.

Su genialidad y estética lo han colocado entre los favoritos de los coleccionistas. Cuenta con un espacioso cuerpo en forma de trapecio y brillantes pies y detalles de metal. La materia prima es piel de cocodrilo, teñida de color blanco y con un acabado mate entre beige y hueso. Actualmente, de acuerdo con el sitio Farfetch, se encuentra valuado en alrededor de 8 millones 788 mil 771 de pesos.

Los pocos bolsos que dejó ver en su Instagram cuestan varias decenas de millones de pesos (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Posteriormente ubicamos un exclusivo bolso Kelly, el cual fue hecho y nombrado en honor a la la actriz de Hollywood y princesa de Mónaco Grace Kelly cuando fue fotografiada con él para ocultar los primeros indicios de su embarazo. También diseñado en Hermès, cuenta con un precio de entre los 214 mil 660 hasta los 4 millones 394 mil 386 pesos.

Los Kelly se componen de toda una colección que incluye carteras, cinturones y bolsos mini, de los cuales, Gómez Monto posee uno en tonalidades fucsias, mismo que se puede adquirir por un precio de aproximado a los 245 mil pesos.

La presentadora de espectáculos también cuenta con un Hermès Mais Crocodile, hecho también con piel de cocodrilo de un acabado mate Paille. Está completamente forrado con piel de cabra y cuenta con un bolsillo abierto en la parte delantera y uno con cremallera en la parte trasera.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Entre los aspectos que lo hace tan exclusivo es que cuenta con llaves, candado, clochette y bolsa guardapolvo para mayor seguridad y mantenimiento. Todas estas características le dan un valor de entre 883 mil 985 hasta los 4 millones 394 mil 386 pesos.

Su pequeña, pero sustanciosa colección, tendría un costo total cercano a los 20 millones de pesos. No obstante, los años de carrera y la fortuna que formó, no dejan de que posee más bolsos similares o hasta más costosos que no ha presumido.

Sin importar los lujos, y debido a su presunta culpabilidad en enriquecimiento ilícito, se solicitará a la Interpol la liberación de dos fichas rojas para la localización internacional de los sujetos relacionados a operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Con ésta, se podrá rastrear a Gómez Mont y Álvarez Puga en más de 140 países en donde tiene presencia sus órdenes.

SEGUIR LEYENDO