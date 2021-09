El ex de Linet Puente contó su verdad detrás de la separación: “era una relación virtual”

Linet Puente y Luis Carlos Galán estuvieron juntos por más de dos años (Foto: Instagram/@soycarlosluisgalan/Infobae)

En diciembre de 2020, Linet Puente reveló entre lágrimas que estaba separada del productor Luis Carlos Galán, con quien procreó a su único hijo, Noah. El anuncio de la presentadora de Ventaneando causó conmoción, pues con la llegada del bebé, sus seguidores creyeron consolidada su familia.

Con la mediática separación surgió un fuerte rumor de que se había debido a una infidelidad por parte de él, y aunque la versión no ha sido confirmada por Linet, lo cierto es que la conductora ha retomado su vida gracias a terapia y el amor que le tiene a su bebé.

Ahora, Luis Carlos habló del tema dejando ver que la relación se enfrió durante la pandemia, hecho por el cual separó su vida de la de la colaboradora de Pati Chapoy: “Linet y yo tuvimos al principio una relación muy hermosa, nació con muchísima ilusión, nació con amor, de ese amor nace Noah, el último año ya como pareja, no es nada extraordinario, las parejas a veces caducan, nos alejamos muchísimo, falta de comunicación y prácticamente nos habíamos distanciado lo suficiente para decir que ya no teníamos una relación a pesar de que vivíamos juntos y criamos a Noah”, contó el productor de televisión para el canal de YouTube del periodista Michelle Ruvalcaba.

La ex pareja solía compartir sus fotos en conjunto en las redes sociales (Foto: Instagram/@linetpuente)

El padre de Noah dejó claro que la separación no tuvo nada que ver con una infidelidad, como tanto se manejó en los medios, sino que se vio debilitada debido a que los dos dejaron de convivir como pareja por enfrascarse en sus respectivas carreras profesionales.

“Con Linet, quizás le dimos más importancia al trabajo, vivimos momentos muy difíciles en la pandemia, yo tuve dos veces COVID, estaba en terapia intensiva, y fue complicado. Era una relación prácticamente virtual”, reveló, no obstante, aseguró que siempre le tendrá admiración, respeto y el lazo que los une como la madre de su hijo.

Otra de las versiones que surgieron respecto a la separación, es que la violencia doméstica habría sido un factor determinante, sin embargo, Luis Carlos aprovechó la ocasión con su excompañero de trabajo para puntualizar que no fue así:

Michelle Ruvalcaba fue compañero de trabajo de Luis Carlos Galán, a quien entrevistó para su canal de YouTube (Foto: Captura de pantalla)

“Ya nos habíamos distanciado lo suficiente como para decir que ya no teníamos una relación. Linet y yo terminamos con todo lo difícil que puede ser terminar una relación. La relación termina por nosotros dos, no hubo una tercera persona, ni por mi lado, ni por su lado. Fue una relación de mucho respeto, a Linet la admiro mucho, no pasó nada importante, no hubo violencia”, recalcó.

Sin embargo, cuando se supo que el productor televisivo sostenía a poco tiempo de haber terminado con Linet, una relación con Liz Basaldúa, su entonces compañera de trabajo, el publico en las redes sociales fue muy duro con ella, e incluso hubo quien aseguró que la joven habría sido la manzana de la discordia.

Linet ha revelado que su hijo Noah es la razón más importante para salir adelante con su vida como madre solera (Foto: Instagram/@linetpuente)

Para Luis Carlos, esta situación fue injusta y desgastante, pues su romance con Liz comenzó cuando ya se había separado de Linet: “Tuve la oportunidad, al tiempo de terminar con Linet, de empezar una relación con Liz, seguimos siendo novios, la amo muchísimo, es una mujer que admiro, que tenemos planes futuros, quiero pasar mucho tiempo con ella y es una mujer muy valiente porque el último año no ha sido fácil cuando caes en la opinión pública y de ciertas personas, por redes sociales nos atacaron, nos dijeron de todo”

“A Liz la fusilaron con todo tipo de insultos, y la mayoría de las personas sin siquiera saber qué estaba pasando, sin siquiera conocernos. Fue muy difícil para ella y si hubiera sido cierto muchas cosas de las que dijeron, simplemente no estaríamos juntos. Si hubiera sido el calentón, algo sexual, o simplemente una aventura. Vivimos juntos, tenemos un hogar hermoso, compartimos con nuestras familias, es todo lo serio y bonito que puede ser una relación de verdad”, expresó desde Miami en una videollamada.

