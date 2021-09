Laura Bozzo sería culpable si no declara por demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

(Foto: Instagram @Laurabozzo/@irinabaeva)

El caso de Laura Bozzo aún no se cierra y las posibilidades de que la peruana pise la cárcel siguen latentes. No obstante, también enfrenta otros procesos legales que no se detienen, como el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Se trata de una denuncia civil presentada por el actor mexicano quien, hace un año, la acusó por difamación, amenazas, acoso sexual y discriminación, misma que se suma al proceso legal que enfrenta.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Gustavo Herrera, representante legal de Soto y Baeva aseguró que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia, a la cual debe asistir para declarar. En caso de no hacerlo sería culpable y podría pisar la cárcel.

“El día 20 de septiembre a las 10 horas vamos a tener un desahogo de pruebas de la señora Laura Bozzo y de Gabriel e Irina, ya estamos estamos notificados las partes de este juicio para desahogar las pruebas confesionales, la prueba de inspección de todos los videos que ofrecimos como prueba que son documentales. En caso de que no se presente a declarar la señora Laura Bozzo va a ser declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de ilegales por parte del juez”, expresó Herrera.

Laura Bozzo podría ser detenida en cualquier momento y ser enviada a la cárcel (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Posteriormente confirmó que la conductora de televisión es la que debe acudir personalmente a testificar, pues ningún representante suyo tendrá el derecho de ir y hablar en lugar de la peruana.

“Cuando tú ofreces la prueba confesional de una de las partes de forma personalísima, no por conducto de apoderado ni personas que legalmente le represente, el juez así la admitió entonces nadie puede comparecer a su nombre cuando se trata obviamente de una persona física, cuando la parte demandada fuera una persona moral si puede ser representada por un apoderado”, detalló el abogado.

Debido a su situación como prófuga de la justicia, Bozzo puede ser capturada en cualquier momento y ser enviada a instalaciones de seguridad para cumplir su respectiva condena. Si esto ocurre antes del 20 de septiembre, le impediría declarar en el caso Soto-Baeva.

No obstante, dicha situación no altera a Herrera, pues si llega a suceder, un juez civil acudirá a la cárcel para tomar la declaración de “Señorita Laura”. No obstante, si nada de esto acontece y no se presenta, los representantes legales mostrarán pruebas en su contra y deberá pagar una multa a Gabriel Soto e Irina Baeva.

Durante la audiencia se le realizará una prueba de psicología forense, misma que fue notificada a los abogados de Bozzo, a quienes se les dio un periodo para manifestarse en materia de la prueba, cosa que no sucedió por la tardanza del equipo en el desahogo.

La pareja denunció a Bozzo hace un año, tiempo en el cual no han desistido de la demanda civil (Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva)

El abogado mencionó que Laura Bozzo aún tiene el recurso de amparo por si considera que la sentencia de apelación le causa algún perjuicio. En caso de ser negado, el juicio entra a la etapa de “ejecución de sentencia”, en la cual el juez dará a conocer el monto de la reparación económica.

Todo este caso nació desde que Laura afirmó públicamente que Irina es una “hija de put*, una descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta”, y se excusó afirmando que era una una simple opinión de su parte.

“Y eso que se jacta de decir que es abogada; a lo mejor es licenciada en Derecho, pero en su vida ha llevado un juicio, entonces, que mejor no haga el ridículo ostentándose con un título que no tiene mérito para tenerlo”, dijo el abogado.

También dijo que Gabriel Soto “piensa con los genitales en lugar de la cabeza” y que “lo nombró el desgraciado del año” en el programa El Gordo y la Flaca, videoclip que se encuentra en internet y se ha presentado como prueba documental en el caso.

