“Sólo me quisiste un rato”: el misterioso mensaje romántico de Ángela Aguilar

La interprete de “En realidad” decidió publicar un mensaje en redes sociales que simplemente desconcertó a sus fanáticos (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

En los últimos días el nombre de Angela Aguilar sigue dando de qué hablar en la esfera pública, ya que este fin de semana, en el marco de su gira “Jaripeo Sin Fronteras”, ofreció una serie de conciertos en los Estados Unidos junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar.

De igual forma, antes de sus próximas presentaciones, la artista de 17 años presumió en redes sociales unas fotografías en el parque de diversiones de Disney, ubicado en California, donde presumió un conjunto deportivo, tenis rosa, cangurera negra y cubrebocas de animal print.

Ante todo este contexto, la interprete de “En realidad” decidió publicar un mensaje en redes sociales que simplemente desconcertó a sus fanáticos. Unos señalaron que podría ser una indirecta para alguien, mientras que otros aseguraron que era la pista de su próxima canción.

<b>Tú no me amaste, sólo me quisiste un rato</b>

El misteriosos pero romántico mensaje venía acompañado de un fondo rosado y letras pequeñas. Cabe señalar que a finales de este mes, la joven de la Dinastía Aguilar lanzará su nuevo material. Se espera que entre el 25 y 27 de septiembre se difunda.

La artista de 17 años presumió en redes sociales unas fotografías en el parque de diversiones de Disney (Foto: EFE)

REGAÑO A ANGELA

En medio de su gira por Jaripeo sin fronteras 2021, Pepe Aguilar reprendió a su hija Ángela Aguilar por entrometerse en una conversación que estaba teniendo con con sus fans de redes sociales.

Fue durante el pasado fin de semana cuando el intérprete de Prometiste sorprendió a sus seguidores de Instagram con una transmisión en vivo que hizo desde las alturas, pues el cantante quería probar la calidad del internet con el que cuenta a bordo del avión sonde suele transportarse.

Pepe Aguilar inició su live explicando que todo era una prueba para corroborar si el wifi del avión disponía de la capacidad suficiente para subir videos a internet o grabar en vivo. El cantante comenzó a leer algunos de los comentarios que le aparecían en la pantalla, lo que dio pie al encuentro con su hija menor.

“Dice Luis Marín que anda echando chela y escuchando mi música”, comentó el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre para sus seguidores. “Muy bien, déjame echar un trago de Coca Cola de dieta a...”, continuó Pepe dejando en suspenso el final de su frase por darle un sorbo a su bebida. “A tu salud”, rápidamente completó Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar hizo vergonzosas declaraciones sobre su hijo Leonardo (Foto: @pepeaguilar_oficial/ Instagram)

El comentario de la joven cantante de 17 años causó gran molestia en su papá, quien no tardó en llamarle la atención por entrometerse a su transmisión y no dejar que fuera el mismo quién terminara de brindar con su fan.

“Cállate tú, pues. No me...”, dijo y no volvió a terminar de hablar por tomar de su refresco. “Te estoy ayudando”, se escuchó decir a lo lejos, pues la cantante de En realidad quiso explicarle a Pepe Aguilar que se vio en la necesidad de completar su frase para ayudarlo mientras consumía su bebida.

Sin prestarle mucha atención, el cantautor de 53 años redujo su enojo e hizo una cara de desaprobación en silencio. Con el fin de desviar la atención, Pepe Aguilar retomó su conversación con sus seguidores de Instagram y siguió hablando de lo bien que les había ido en sus dos primeras noches con Jaripeo sin fronteras.

SEGUIR LEYENDO