Casi gemelas: Victoria Ruffo sorprendió en redes al mostrar foto con su hermana

Victoria Ruffo abrazada de sus hermanas (Foto: IG @victoriaruffo)

Victoria Ruffo volvió a causar furor en redes sociales, pero en esta ocasión se debió a una foto muy especial en donde posaba con sus dos hermanas Gabriela y Marcela. Sin embargo, lo que más causó revuelo entre sus seguidores fue la similitud en su apariencia con una de sus familiares.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde la protagonista de telenovelas como La madrastra coloco una imagen en blanco y negro. Además de que añadió la leyenda: “Hermanas”.

Así, Ruffo, vestida completamente de negro y con su habitual corte de cabello, abraza cariñosamente a sus hermanas, de las cuales raramente muestra algún tipo de contenido, pero con quienes tiene una entrañable relación.

La publicación, que hasta el momento tiene casi 30 mil me gusta, los internautas y algunas celebridades no tardaron en reaccionar. Maribel Guardia y Grettel Valdez fueron algunas de las famosas que respondieron con corazones a la imagen compartida por Ruffo.

Ruffo no suele mostrar fotos de sus hermanas (Foto: @victoriaruffo/ Instagram)

De igual manera, los seguidores de la actriz estallaron en comentarios de admiración hacia la familia de la artista.

Desde “Divinas”, “hermosas, hasta “Te adoro Vicky de mi corazón”, fueron algunos de los elogios que recibió Ruffo.

Apenas hace unas semanas, Victoria se abrió y narró los difíciles momentos que vivió tras el contagio a su esposo, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, de COVID-19.

“La verdad fue un momento muy difícil para todos. Lo único que quería era rezar y saber que iba a entrar a una operación y que Dios lo cuidara y lo protegiera y que todo saliera bien”, afirmó Victoria Ruffo, según Noticieros Televisa.

Fayad se contagió en la primera ola que azotó el país en el 2020. Un mes después de haberse curado de la enfermedad, durante la inauguración de la primera fase del aeropuerto de Santa Lucía, el político se dio cuenta de que tenía algunas protuberancias en el torso.

Victoria Ruffo narró cuando su esposo de COVID (IG: victoriaruffo)

Fayad contó en una entrevista para Las Estrellas que la preocupación lo llevo a hacerse una tomografía y que los doctores notaron que eran tumores, que en un inicio estaban seguro de que eran cáncer; la primera en saberlo fue la protagonista de La Madrastra.

Omar relató que, cuando Victoria se enteró, le impactó mucho la noticia. “Habló con mi esposa primero y le dije te voy a decir algo muy serio, no quiero llantos, no quiero preocupaciones, es algo que vamos a enfrentar, vengo del estudio, me acaban de diagnosticar cáncer en los pulmones”, relató Fayad.

Sin embargo, el gobernador del estado de Hidalgo compartió que, al realizársele la operación, los médicos se dieron cuenta de que los tumores no eran cancerígenos. “Ahí es donde ellos descubren que no es cáncer, no tiene la apariencia”, recordó Fayad.

A raíz de ello, el político busca instaurar un Centro de Investigación de las secuelas del virus SARS-CoV-2, con el objetivo de prevenir y tratar a tiempo los síntomas de las personas que presenten secuelas graves.

Por su parte, la actriz aprovechó para hacer un llamado a no dejar de cuidarse para evitar más contagios. “Decirle a todas las personas que han tenido COVID, como Omar, que por favor permanezcan atentas a su salud”, compartió Ruffo.

