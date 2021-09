Capi Pérez revivió polémica entre “Hoy” y “Venga la Alegría”: “Les voy a dar dos puntos”

(Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

Una vez más, el Capi Pérez revivió la rivalidad que existe entre Venga la Alegría y Hoy por alcanzar el mayor puntaje de rating con sus concursos de canto y talentos infantiles respectivamente.

Desde hace unas semanas, el matutino de TV Azteca optó por incluir un reality dentro de su espacio al igual que Televisa. Así llegó a las pantallas mexicanas ¡Quiero cantar!, un show de interpretación con un elenco de participantes conformado por conductores del mismo programa y una que otra personalidad del medio del espectáculo.

El Capi Pérez es uno de los participantes favoritos de la competencia, por lo que hace un par de días ganó 2 puntos extra gracias a su show de lipsync donde cantó Ojos así de Shakira. El conductor se situó en el escenario para dar a conocer a quién ayudaría, sin embargo sorprendió a los presentes con su comentario.

(Captura: @vengalaalegriatva/instagram)

“Le voy a dar dos puntos a los de Hoy para que nos alcancen”, dijo entre risas mientras que el foro pasó de un silencio absoluto a una que otra risa nerviosa. “Son los que les hacen falta”, aseguró.

La sentencia que lanzó Carlos Pérez dejó atónitos a Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez y Penélope Menchaca, quienes minutos antes insistían en que le diera los dos puntos a alguno de sus compañeros sentenciados: Gaby Ramírez, Tabata Jalil, Natalia, Flor Rubio, Anette Cuburu o Mariano Sandoval.

A pesar de la insistencia, el comediante decidió no apoyar a ninguno de sus compañeros para no ocasionar más problemas. No obstante, uno de Los Desatrampados continuó con el polémico comentario del Capi: “Les vamos a mandar una mandarina”.

Fotos: Instagram / @vengalaalegriatva @programahoy

Con ello, el conductor oriundo de Aguascalientes revivió la controversia que desde hace años existe entre los matutinos más vistos de la televisión pública mexicana, pues esta no ha sido la única vez en que ha hecho comentarios respecto a la diferencia en los puntajes de rating y la similitud entre sus realitys.

En medio de esta retomada faceta de los matutinos, Galilea Montijo y el Capi Pérez han lanzado indirectas en sus transmisiones en vivo. La primera fue la presentadora tapatía, quien al enterarse del estreno del nuevo producto bajo el nombre ¡Quiero cantar!.

Por su parte, tras el lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez, la nueva productora del programa propuso dar parte del programa para Las estrellas bailan en hoy, una competencia de baile entre famosos que terminó hace unas semanas coronando a Lambda García y Mariana Echeverría como los ganadores.

Fotos: Instagram @galileamontijo / @elcapiperez

A día de hoy, la televisora de San Ángel está por terminar su reality infantil Los chiquillos de hoy, un concurso de canto y baile donde se invitó al público infantil para participar bajo el apoyo de uno de los conductores.

En medio de esta retomada faceta de los matutinos, Galilea Montijo y el Capi Pérez han lanzado indirectas en sus transmisiones en vivo. La primera fue la presentadora tapatía, quien al enterarse del estreno de ¡Quiero cantar! no tardó en mostrar su molestia: “A ver si no nos lo copian también”.

Al enterarse del comentario de Galilea, el comediante reaccionó rápidamente y utilizó a su personaje Margarita McKenzie para de cierta manera mandarle una respuesta a la conductora de Hoy.

“Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de Recursos Humanos, es que está llegando nuevo público a Venga La Alegría. Todos los días está llegando nuevo público. Entre más gacho hacen el programa de enfrente más llegan aquí; entre mejor lo hacemos nosotros, entonces están llegando nuevos, así que bienvenidos a la familia de ‘Venga La Alegría’, soy Margarita McKenzie”, dijo el Capi al inicio de su sección.

SEGUIR LEYENDO: