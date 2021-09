Adele deslumbró con su look más sexy en una cita con su novio Rich Paul, el agente de LeBron James (The Grosby Group)

Adele, de 33 años, fue captada por los paparazzis mostrando su gran figura con un sensual look durante una cita nocturna con su novio Rich Paul, el agente del basquetbolista LeBron James, con quien hizo su primera aparición oficial en julio durante un juego de la NBA.

La pareja del momento en Hollywood salió el lunes por la noche y disfrutó de una cena en el restaurante de moda Opium del chef Timothy Hollingsworth.

La cantante de “Hello” deslumbró luciendo una minifalda a cuadros, medias y botas hasta la rodilla con un top negro ajustado, mientras Paul eligió un outfit más informal vistiendo unos jeans, una sudadera con capucha y una camiseta blanca debajo.

La estrella británica y su nueva conquista fueron retratados días atrás saliendo de una exclusiva fiesta en West Hollywood, celebrada en honor a la esposa de LeBron James.

Adele deslumbró con su look más sexy en una cita con su novio Rich Paul, el agente de LeBron James (The Grosby Group)

Hicieron público su romance el mes pasado, cuando fueron vistos juntos por primera vez en el quinto juego de las Finales de la NBA en Phoenix, Arizona. Después de ello, fueron vistos numerosas veces en medio de citas románticas en exclusivos lugares de Los Ángeles.

Paul es uno de los agentes más poderosos de la NBA. Es fundador y CEO de la agencia Klutch Sports, considerada por la revista Time como una de las 100 empresas más influyentes del mundo. Representa también a talentos de la talla de Ben Simmons y Anthony Davis. A los 39 años, su patrimonio ronda los USD 100 millones. En 2020 apareció en la revista Forbes como uno de los 10 agentes más poderosos del mundo

Adele con su nuevo amor: el poderoso agente Rich Paul (Getty Images)

La exitosa cantante británica se separó de su esposo Simon Konecki en 2019, tras más de siete años de relación y un hijo en común, Angelo, de ocho años. El año pasado, la ex pareja firmó el divorcio. Un acuerdo que le costó a Adele cerca de USD 170 millones.

La intérprete, que tiene un perfil muy bajo, consiguió que toda “información financiera” con respecto al proceso de divorcio no esté disponible de forma pública.

De acuerdo al diario británico The Mirror, Adele y Konecki no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en una ceremonia secreta en 2016. Al parecer, la voz de “Someone like you” habría comprado una propiedad en Los Ángeles en mayo pasado por más de USD 10 millones, ubicada muy cerca de la residencia de su ahora ex marido.

Adele con amigos en Los Ángeles

Tras su separación, Adele fue relacionada con el rapero Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, con quien se dijo que estaba saliendo desde hace un largo tiempo.

La propia cantante desmintió en sus redes sociales tener un romance con el artista británico, a quien conoce desde hace varios años ya que ambos son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres. “¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la soltera de los gatos que soy! Paz y hasta el año que viene”, dijo la artista en su perfil de Instagram y nunca más volvió a aparecer hasta el 5 de mayo cuando cumplió 33 años.

Alejada de los escenarios, Adele está radicada en California, donde pasa la gran mayor tiempo con sus amigos famosos de Hollywood como Jennifer Lawrence y Nicole Richie.

La ganadora del Grammy fue noticia en 2019 por su gran transformación física. Tras un estricto plan alimentario y un duro entrenamiento, Adele logró bajar más de 40 kilos. Su última aparición pública fue en octubre cuando participó en “Saturday Night Live”.

