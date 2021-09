Qué dijo Poncho de Nigris sobre su segundo contagio a COVID-19 a pesar de estar vacunado

Poncho De Nigris (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

El influencer y cantante Poncho de Nigris desmintió tener COVID-19, luego de que se reportara que tenía un contagio tras dar positivo en dos pruebas de antígenos al momento de una grabación con el comediante Franco Escamilla.

Desde su cuenta de Instagram, el regiomontano narró que a pesar de que dio positivo a un par de pruebas rápidas, posteriormente se realizó una prueba PCR, donde él y su esposa Marcela salieron negativos a la enfermedad.

“Yo no dije nunca que yo tenía COVID. Yo dije que me iba a aguantar a hacerme PCR”, contó en un en vivo desde la plataforma sociodigital. “Salí negativo, soy negativo. Estoy bien contento porque esta vez sí la vi bien cerquita y, como quiera, es una llamada de atención para ponernos al tiro”.

El intérprete del tema Mamón enseñó a la cámara el resultado de su prueba de laboratorio y lamentó que su diagnóstico se haya tergiversado. También adelantó que a lo largo de esta semana y la próxima reagendará las grabaciones de los programas que tenía planeadas cuando se enteró del supuesto contagio.

FOTO: Instagram/@ponchodenigris

“No tenemos que decirle mentiras a nadie, no tenemos que jugar con este tipo de cosas. No queríamos hacer crees que tuviéramos, ni nada”, aclaró. “Soy negativo, me hice una prueba bien, de laboratorio, nada más lo quería aclarar con todo ustedes”, concluyó de Nigris.

Por otra parte, quien llamó la atención de los seguidores de de Nigris fue su hijo Ponchito, quien durante este en vivo confesó que pronto tendrá un hermanito o hermanita. Según contó en las redes sociales de su padre, Poncho y Marcela podrían dar la bienvenida a un nuevo integrante pronto.

Aunque el regiomontano y su esposa no tardaron en negar lo que dijo el niño, aclarando que es deseo de ambos de sus hijos que se conviertan en padres de nueva cuenta y que Marcela actualmente se encuentra en tratamientos de fertilidad, los seguidores de de Nigris aseguraron que “los niños no mienten”.

Es importante recalcar que fue el propio Poncho quien anunció su preocupación luego de que dio positivo a unas pruebas de antígenos para detectar la presencia de SARS-CoV-2 el lunes en la noche, a pesar de un contagio previo y de contar con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

(foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Nos salimos temprano, porque sorpresa ayer que iba al programa de Franco Escamilla, y a todos antes de hacer el programa, a todos nos hacen prueba de antígenos yo fui el único que salió positivo, pero no siento ningún síntoma. Vamos a checar ahorita y vamos a ver, de no haber ido al programa de Franco Escamilla y me checan, no me doy cuenta de nada. Aunque puede ser que la prueba haya salido positiva por la vacuna que me acabo de poner y los antígenos salgan muy fuerte, me voy a hacer la prueba PCR”, comentó de Nigris.

El influencer mexicano aseguró que se sentía bien en comparación con su primer contagio, pues en aquella ocasión los síntomas fueron muy fuertes y estuvo en cuarentena completamente aislado. “La primera vez que me dio Covid, me sentí hecho mierda, ahorita no siento nada, esperemos que sea una falsa alarma, si no a descansar y a cuidarnos y otra vez a hacer todo”.

En esa ocasión, Poncho también envió un mensaje para todas las personas que no se han vacunado: “La recomendación para toda la gente y los antivacunas: no sean pendejos y vacúnense”, opinó.

