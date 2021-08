De qué se trata Candyman, la película de terror basada en una leyenda urbana

La película ha generado gran expectativa (Fotografía twitter @horrorlosers)

Este jueves 26 de agosto se estrenó Candyman en los cines del país. Escrita y producida por Jordan Peele, autor de Get Out (2017) y Us (2018), y dirigida por Nia DaCosta, quien también se encuentra dirigiendo la próxima película de Marvel con un presupuesto de 100 millones de dólares.

La cinta ha generado gran expectativa debido al buen recibimiento de su tráiler, el cual mostró buenas ideas visuales y la promesa de ser una de las películas más terroríficas del año. Quienes han visto la película se han quedado con un buen sabor de boca, pues han dicho que cumple con sus expectativas en cuanto a trama y contenido visual.

La película incorpora el horror con temas raciales y de gentrificación en un trabajo que retoma la historia del filme original Candyman (1992), 30 años después de los hechos ocurridos en la primera historia.

"Candyman" se basa en una leyenda urbana estadounidense (Fotografía twitter @horrorlosers)

Candyman (2021) narra la historia del famoso asesino con un gancho en la mano, el cual puede ser invocado al decir su nombre 5 veces frente al espejo, pero quienes se atrevan a llamarlo deberán pagar un alto precio.

La directora Nia DaCosta, contó en una entrevista para The Guardian, que a pesar de haber escrito y dirigido la película, nunca ha dicho el nombre del asesino 5 veces: “De hecho, cuando estaba viendo las audiciones, me incomodaba un poco y paraba el video antes de que lo pudieran decir 5 veces, fue un poco bobo”.

Nia, de 31 años, afirmó que no es supersticiosa, pero “Es sólo esa pequeña parte del diálogo. Nada más me asusta excepto eso. Simplemente no quiero ponerme en una situación donde mi cerebro empiece a jugarme bromas”.

Según la leyenda urbana, al decir su nombre 5 veces el asesino aparecerá (Fotografía twitter @horrorlosers)

La película explora la humanidad del asesino, un hombre negro que fue mutilado y asesinado por haber tenido una relación con una mujer blanca, la directora explicó así el personaje de Candyman: “Él también es una persona, eso es lo que se quiere explicar con esta película. No es sólo un demonio flotante que va matando personas, y eso fue un reto para el balance del personaje”.

En la película original de 1992, las víctimas del asesino fueron en su mayoría gente negra y el personaje principal fue el típico “héroe blanco”, por lo que DaCosta y Jordan Peele, quien es conocido por la temática racial que imprime en sus películas, trataron de darle un giro a la historia.

La historia se desarrolla en el barrio de Cabrini-Green en Chicago, al igual que la película original, pero 30 años después, las pequeñas casas y los residentes originales han sido reemplazados por numerosos edificios y nuevos habitantes.

La hsitoria se desarrolla 30 años después d ela primera parte (Fotografía twitter @horrorlosers)

Cabrini-Green ahora es un barrio artístico con numerosas galerías de arte, las cuales se llenan de sangre cuando el asesino regresa al lugar donde asesinó a sangre fría hace más de tres décadas.

El elenco de la película está integrado por Yahya Abdul-Mateen II, quien le da vida a Antony, un niño que se cambió de casa después de haberse salvado de las garras del asesino décadas atrás y ahora regresa al lugar donde se reencontrará con él.

Teyonah Parris será Briana, la artista de la galería que investigará la historia de Daniel Robitaille, el asesino sobrenatural que es interpretado por Colman Domingo.

