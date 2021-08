Revelarán inédita canción de Juan Gabriel y Diego Verdaguer

(Foto: Instagram @soyjuangabriel_)

El artista argentino Diego Verdaguer ha homenajeado a su amigo y genio Juan Gabriel al sacar a la luz la canción que coescribieron “El sol ya salió”, cuando se cumplen cinco años del fallecimiento del cantautor y compositor mexicano.

”(El tema) es un homenaje a la intención noble que yo conocí de Juan Gabriel (Alberto Aguilera), la gente conoce sus canciones y otras cosas de él, pero no todos saben su intención de ayudar a los demás”, relata Verdaguer en entrevista con Efe.

”El sol ya salió, nace un nuevo día, la tierra otra vez invita a la paz”, canta Verdaguer en la primera estrofa de la canción que busca dar un mensaje esperanzador y que será estrenada el 27 de agosto, un día antes del quinto aniversario luctuoso del autor de “Amor eterno”.

Según el músico argentino, la canción tiene al menos 8 años desde que fue escrita por ambos de forma muy casual en una reunión. ”Yo tenía una computadora, agarré mi guitarra y empecé a tocar, Alberto estaba ahí y yo dije ‘el sol ya salió’, él siguió cantando y ahí empezamos, fue un momento. A él le gustó, agarró una papeleta, escribió unas palabras, pero yo lo grabé”, menciona Diego.

Aunque después no hubo planes para hacer algo juntos con la canción, en el 2016 en el homenaje que recibió Juan Gabriel en Bellas Artes por su muerte en agosto de 2016, Diego anunció que tenía un tema inédito escrito por ambos, pero hasta no ha encontrado una salida adecuada para la canción. ”Creí que era un buen momento para hacerlo por esta pandemia extendida, con todo lo que sucede con la vacunación, lo que pasa en Afganistán con las mujeres, lo que pasa en Cuba, en México, el mundo está de cabeza”, afirma Verdaguer.

El cantante argentino, Diego Verdaguer entabló una bonita amistad con el "Divo de Juárez" (Foto: EFE/Photoamc)

Para el compositor y músico, los artistas tienen la responsabilidad de ser voceros de las problemáticas sociales existentes en la época que les tocó vivir. ”Cuando charlaba con Juan Gabriel él decía que nuestra obligación era decirlo cantando, tenemos que hacer algo como sociedad de músicos. ‘Hablemos de amor, cantemos canciones que hagan crecer los corazones’”, vuelve a cantar otra estrofa de la canción.

El tema fue producido y musicalizado en gran parte por Gustavo Farías, productor que trabajó con Juan Gabriel en la última etapa de su carrera. También tiene una participación la cantante y esposa de Verdaguer, Amanda Miguel, quien colaboró para la canción con su piano.

Tanto Farías como Amanda forman parte del video que se grabó en Los Ángeles, así como su hija Ana Victoria, quien se encuentra embarazada de ocho meses. ”Estoy contento y ahora esperando un nuevo bebé en la familia, creo que es un momento importante en la vida y hay que disfrutarlo en todos los aspectos”, relata.

La canción saldrá a la luz a cinco años del fallecimiento de Juan Gabriel (Foto: Instagram @soyjuangabriel_)

Una amistad larga

El primer encuentro de Diego y Amanda con Juan Gabriel marcó el inicio de una larga amistad llena de recuerdos. ”En los años 70 íbamos en el carro Amanda y yo y escuché en la radio ‘Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol’ ahí lo conocí y pensé, qué maravilla, qué hermoso mensaje y simpleza de voz”, narra Diego. Si bien para entonces ambos ya eran artistas muy reconocidos en sus países, Verdaguer confiesa que no sabía la magnitud de artista que era Juan Gabriel.

Y no fue hasta en los años 80 cuando el Divo de Juárez quiso conocerlos en persona, esta vez, a través de un amigo en común. ”Yo siempre andaba cargando una cámara y tengo una foto de ese encuentro, ahí nació nuestra amistad y empezamos a visitarnos. Él tuvo muchas casas y juntos pasamos navidades, fuimos a la nieve, a Cancún, a Morelia, a Nueva York, Miami, compartimos muchísimo”, reconoce.

Música de identidad

A sus 70 años, Diego se siente sin ataduras a la hora de crear música. Ha dedicado su tiempo a componer y cantar diversos estilos que lo han influenciado a lo largo de su carrera que van del rock al regional mexicano. ”A estas alturas de mi vida voy a la esencia, a lo que me hizo llegar hasta aquí, las baladas, las grandes canciones italianas, la música de mariachi que yo escuchaba en mi país, estoy grabando todo lo que me dan ganas de cantar”, afirma. Por eso, aunque no deja de tener éxitos, Verdaguer no se preocupa por crear “hits” y destaca que busca divertirse y “pasarla bien.

*Con información de EFE