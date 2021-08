Carolina Mendoza reveló que vivió violencia de pareja a lado de Jonathan Ruvalcaba

La deportista fue invitada al podcast de Luisito Comunica y Bert (Foto: Instagram/@caromsunshine_)

La deportista olímpica y ex concursante de Exatlón México fue invitada al programa En Cortinas, presentado por los youtubers Luisito Comunica y Berth Oh, en dicho capítulo habló sobre su vida profesional y personal. Destacó que en conversación con los creadores de contenido, Carolina Mendoza reveló que fue víctima de violencia por parte de Jonathan Ruvalcaba.

Jonathan Ruvalcaba y Carolina Mendoza se conocieron cuando eran adolescentes y competían juntos en diversas justas deportivas de clavados a nivel nacional e internacional, el cariño entre ambos los convirtió en mejores amigos. Carolina Sunshine contó que el equipo de esta disciplina era reducido y ellos dos eran los únicos que vivían en León, Guanajuato.

“Andaba con un chavo que también es clavadista y sí me hizo la vida muy complicada, era mi pareja en ese entonces pero a mis papás no les gustaba, siempre fue mi mejor amigo pero luego ya no era mi mejor amigo y la situación se tornó complicada, empezamos a salir más y más.”, explicó ante los youtubers humorísticos.

La entrevista tuvo lugar en el canal de Luisito Comunica (Foto: Instagram/@caromsunshine_)

La clavadista detalló que mientras sus padres no tenían ni idea de su relación amorosa y permitían que vivieran juntos sin mayor supervisión, Jonathan abusaba de ella emocionalmente y la convencía de que sus actitudes no eran peligrosas.

No obstante Carolina recordó que todo el tiempo supo que algo estaba mal y no se atrevió a frenarlo hasta que la problemática fue descubierta, pero aún así, lloraba y defendía a su ex pareja pues consideraba que era un buen hombre. Cabe aclarar que los padres de la joven vivían en la Ciudad de México en ese entonces, así que cuando se enteraron fue un golpe muy duro.

“Mis papás confiaban en él a ciegas, él vivía en mi casa porque era la que mi papá tenía en León, era como de ‘vive con Caro, cuidas a Caro porque son mejores amigos, no pagas renta, pero cuida de Caro, toda la confianza del mundo’. (...) era muy tóxico, el vato de que me gritaba, anímicamente yo me sentía muy mal y permitía muchas cosas”, recordó.

Finalmente la relación terminó cuando viajaban a Colombia para intentar obtener la nacionalidad y competir a nombre de dicho país.

El es Jonathan Ruvalcaba (Foto: Instagram/@patowarrior)

Por otra parte, a principios de mes la atleta olímpica y el ganador de la segunda temporada de Exatlón México terminaron su relación. Aunque las señales de dicha ruptura salieron a la luz gracias a un tuit de Aristeo Cázares el pasado 12 de agosto, Carolina Mendoza ya había confirmado su soltería en Tik Tok desde el día 3 de este mismo mes.

Aunque el Tik Tok aclaratorio de Carolina Mendoza alcanzó más de 41,000 “Me gusta” dentro de la red social de videos cortos, muchos de los fans de esta pareja todavía no están enterados de la ruptura o bien lo consideran aún como una especulación.

En su grabación, Caro Sunshine aparece realizando una tendencia que sirve para responder preguntas en la cual se realiza un juego con las manos por cada una, la atleta editó el video con algunos textos donde explicó las razones por las que terminaron.

El romance de ambos deportistas fue apodado como "Caristeo" (Foto: Instagram/@ariscazares)

Además explicó que ella se lleva bien con sus ex novios y que Aristeo Cázares no es la excepción, pues realizó algunos halagos sobre él y dijo que tienen una relación de cordialidad.

“Aclarando sus dudas... No tengo una relación por el momento, No, no regresé ni quiero regresar con mi ex (miami), Somos amigos y me llevo bien con mis ex’s, Aris y yo estamos bien... es un caballero y un buen hombre, estamos en etapas diferentes y proyectos distintos... todo cool”, mencionó en su grabación de apenas unos segundos.

De acuerdo con ese Tik Tok, Aristeo y Carolina habrían dejado de ser compatibles, por lo que habrían decidido continuar sus vidas sin estar juntos de manera romántica.

