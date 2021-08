“Cada día ha sido lo más difícil”: Consuelo Duval se sinceró sobre conducción en “El Retador” al lado de Lucero y Mijares

Consuelo Duval confesó que 'El Retador' ha sido uno de los trabajos más difíciles de su carrera. (Foto: @consueloduval/ Instagram)

La actriz Consuelo Duval se sinceró por primera vez sobre los retos más grandes que ha enfrentado durante su carrera artística, entre los que se encuentran desde actuaciones de doblaje hasta conducción, algo a lo que la protagonista de La familia P. Luche nunca se había enfrentado.

Hace unos días se estrenó el programa El Retador, un programa de competencia que combina el canto, el baile y la imitación y cuyo jurado está integrado por Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral. En este escenario, Consuelo se estrenó como conductora.

“Cada día de cada programa ha sido lo más difícil en mi vida porque jamás había conducido un programa así. Había soñado con hacerlo y ser como Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey o Jimmy Fallon, y de repente llega a mi vida El Retador e, irónicamente, me reta a mí”, señaló Duval en una entrevista para Las Estrellas.

Es la primera vez que Duval conduce un programa de retos. (Foto: Televisa)

La conductora de Netas Divinas se sinceró sobre su sentir al ser la cara de un programa después de haberse dedicado tantos años a la actuación. “Ha sido un reto porque aquí no hay personaje que me ayude a no ser yo. Aquí tengo que ser yo sí o sí, entonces siempre que cometía errores les decía a todos ‘Perdónenme, no tengo experiencia pero con esta oportunidad la voy a tener’”, continuó sincerándose la comediante.

Durante la entrevista, la también actriz de teatro recordó que otro momento que le costó mucho trabajo de ejecutar fue la entrada a la pantalla grande, pues cuando fue a audicionar por primera vez, el director la rechazó “por dientona”.

La actriz relató que aquella persona le dijo que su dentadura era lo único que se iba a ver en la pantalla, por lo que tenía que rechazarla. Consuelo Duval admitió que lo único que le dijo fue “No me gustas”.

Al principio de su carrera, Consuelo fue rechazada por su físico. (Foto: @consueloduval/ Instagram)

“Sí me la compré, caray, y por eso pensé que el cine no me quería y pues me tardé mucho para volver a intentarlo”, recordó la comediante de La hora pico, pues cuando sucedió ese rechazo tenía 16 años.

Unos años después, Consuelo logró su primer papel en la película Pero sigo siendo el Rey, a lado de Leonardo Daniel, Sonia Infante y Jorge Ortiz de Pinedo.

Después de haber logrado incursionar en la pantalla grande, Duval recuerda ahora aquellos comentarios como superficiales. “Siempre habrá alguien a quien le parecerás o muy frentona, o muy hocicona, o muy orejona, pero el talento es el que tiene que estar ahí”, señaló.

La actriz recordó cómo fue doblar un personaje de "Los Increíbles". (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Incluso, Duval ha logrado ser reconocida en el mundo del doblaje, pues es recordada por su trabajo en el personaje “Hellen Parr” o “Elastigirl”, para la película de Los Increíbles de Disney.

También hizo un papel que se quedó en la memoria del público en la película Vacas Vaqueras. en donde interpretó a “Maggie”, la vaca protagonista.

Así recordó Duval su experiencia con Los Increíbles. “Ahí sí sufrí. Fueron más de cien horas de trabajo para una hora de película, y justo fue la época en la que estaba grabando a “Federica P. Luche”, entonces aunque el director que tuve era extraordinario, era muy severo y disciplinado, así que en donde se me fuera un tonito de “Federica” (su personaje de La Familia P. Luche), por más mínimo que fuera, me hacía repetirlo y repetirlo y repetirlo”, compartió la actriz.

Uno de sus papeles más reconocidos es el de “La Nacaranda”, la mejor amiga de “La Nacasia”, interpretado por Lorena de la Garza, quienes imitaban personajes “de barrio” con tonos de comedia.

