“Nos amamos sin compromiso”: Lucero desmintió ruptura con Michel Kuri por culpa de Mijares

Lucero aseguró que su actual novio no siente celos de Mijares (Foto: Twitter/@LaVozMexico)

Lucero y Mijares, a pesar de su separación, continúan siendo una de las parejas preferidas de México. Sus vidas se volvieron a unir gracias al programa El Retador, donde son jueces encargados de calificar el talento de los retadores.

Sin embargo, durante su primera emisión el pasado 15 de agosto, los rumores sobre una posible reconciliación romántica aumentaron gracias a un incómodo, pero lindo momento al recordar su luna de miel.

A esto se sumó también el runrún sobre su supuesta separación de su nuevo novio, Michel Kuri, empresario de 63 años que es sobrino de Carlos Slim, el hombre más rico de México.

Por ello, la cantante de 51 años decidió otorgar una entrevista a la revista TvNotas para aclarar toda la situación y dejar en claro que su relación continúa más fuerte que nunca a pesar de los chismes que se escuchan.

“Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, aseguró la intérprete de “Vete con ella”.

Sin importar la separación amorosa, Lucero y Mijares continúan con una gran amistad y relación por sus hijos (Foto: Las Estrellas)

Sobre si existe algún problema por compartir escenario con su ex esposo, con quien estuvo casada durante 14 años, confirmó que no hay ningún conflicto, todo lo contrario, pues Kuri la apoya en todo lo que hace para verla feliz y quererla.

“Nos amamos sin compromiso (...) Él está muy contento con el estreno del programa, y yo creo que cuando hay inteligencia, las personas son educadas y tienen seguridad en sí mismas, no hay de que preocuparse; además, Michel es un caballero fantástico”, detalló.

Asimismo, aseguró que, aunque no le gusta aclarar mentiras, su actual pareja no siente celos de Manuel Mijares, pues la confianza entre los dos se ha formado durante los años compartidos como novios.

“Nada que ver, esas cosas se dan en personas más jóvenes e inmaduras, que no se conocen mucho o no tienen confianza en pareja. El tiempo que llevamos juntos, la confianza y la seguridad con la que nos comunicamos hace que no haya ningún problema. Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, destacó la también actriz.

Lucero y Michel Kuri han salido por ocho años, lo cual ha forjado una gran relación entre ambos (Foto: @michel_kuri_s / Instagram)

A pregunta expresa sobre si Michel Kuri y Mijares se conocían, Lucerito desmintió los rumores sobre su amistad, pues, dijo, no se conocen más allá de un saludo, por lo que no han mantenido alguna relación o conversación. “No son personas allegadas porque no se conocen, pero se tienen mucho respeto el uno por el otro”, ahondó.

Acerca de una posible gira de conciertos con su ex, la cantante de “Hasta que amanezca” declaró que su novio la poya de manera incondicional y hasta espera que se encuentre en alguno de los shows aplaudiendo por sus interpretaciones.

Sin importar el divorcio y la ruptura amorosa en 2011, la amistad entre Lucero y Mijares continúa. Esta relación “llena de respeto y cariño” se mantiene en pie gracias a muchas cosas en las cuales se mantienen de acuerdo, como la educación de sus hijos y los proyectos que tienen en puerta.

“Dejamos de ser esposos, pero no dejamos de ser amigos y de tener ciertas ideas parecidas; divorciarse no significa que vamos a ser como el agua y el aceite. En muchas cosas decidimos no seguir casados, pero en muchas otras cosas seguimos estando de acuerdo, como en la educación de nuestros hijos y lo que queremos para ellos; vivimos por nuestros hijos y para ellos”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO