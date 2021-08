“Tengo ganas de partirle la madr*”: Consuelo Duval habló sobre Karla Panini

La enemistad de Duval y Panini se dio después de que Karla Luna se hiciera gran amiga de la comediante (Foto: Instagram @kpaninimx / @consueloduval)

En el último capitulo del podcast de los youtubers Luisito Comunica y Berth Oh!, la comediante Consuelo Duval recordó el gran rencor que le tiene a Karla Panini, ex compañera de la fallecida Karla Luna.

“Tengo ganas, cada día que oigo su nombre, de partirle su madr*”, mencionó la comediante, sin embargo explicó que no llegaría a los golpes. “No físicamente, sabes, verla a los ojos y decirle ‘que fea eres’, sería suficiente”, aclaró.

La estrella de La Familia P. Luche tocó el tema después de que Berth Oh! le cuestionara el por qué no lanzó el desafío de manera directa en contra de la ex Lavandera, a lo que Duval les explicó el motivo de su postura ante Panini y el cómo se encariñó con la fallecida comediante.

Duval señaló el gran cariño que le tuvo a Karla Luna (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Lo que pasó ahí es que me involucré mucho porque Karla Luna y yo hicimos una conexión hermosa en un momento muy difícil de mi vida. Y es que a mi papá le dio cáncer, a mi hermana le dio cáncer, me divorcio, mis hijos creciendo y la ola me tapó, y en este remolino hubo mucha gente que me agarró, luego me tenían que soltar y otra vez a seguirle en el pinch* remolino, hasta que tuve la certeza de que sabía que iba a salir y que no sabía cómo... Ahí apareció Karla Luna”, contó Duval a los influencers.

La actriz que personifica a “La Nacaranda” señaló que después de escuchar la historia de Luna durante su batalla contra el cáncer, su divorcio, y el rompimiento laboral y amistoso con Panini, Duval se encariñó con la finada.

“Me contó su historia de su mejor amiga que se enamora del esposo y que le dice ‘güey, pues ni ped* me enamoré', entonces yo decía: ‘¿Cómo puede existir alguien así? ¿Dónde están sus valores?’”, narró.

Panini y Garza están juntos desde 2016 (Foto: Facebook/Soy Karla Panini)

No es la primera vez que Consuelo Duval deja en claro su opinión en contra de Karla Panini, pues mencionó que desde que le cuestionaron qué pensaba sobre la situación que atravesó Luna y Américo Garza mostró su odio ante la ex Lavandera.

De hecho, en el podcast La Cotorrisa, Duval dijo que Panini le provoca sensaciones desagradables en el cuerpo.

“Fíjate que una de mis mejores amigas fue Karla Luna, entonces, me mencionas a esa inmencionable y se me revuelve el hígado muy c*brón”, comentó.

Asimismo, hace unos años, en entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, expresó que podría “partírsela” si algún día se la encuentra.

Consuelo Duval constantemente ha dejado en claro su enemistad con Panini (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Duval también dijo que ha escuchado comentarios en donde le cuentan que Panini lo cariñosa y protectora que es con la hija de Luna, y gracias a ello ha evitado que la encare.

La amistad entre Panini y Luna comenzó gracias al programa Las Lavanderas. Después de ocho años de trabajar juntas, Luna anunció el final de la relación, debido a una grave falta entre ellas, mientras que Panini se limitó a despedirse el proyecto sin decir nada más.

Días después de revelar su separación, se anunció el motivo: la relación extramarital entre Américo Garza y Karla Panini. A pesar que han pasado 4 años del fallecimiento de Luna, los de comentarios negativos a la pareja, tanto por parte de la audiencia, como también dentro de su gremio, siguen siendo recurrentes.

