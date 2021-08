Robin, eterno compañero de Batman, será bisexual en su nuevo cómic

(DC Comics)

Robin, el fiel compañero de aventuras de Batman, descubriría que es bisexual en la última entrega del cómic Batman: Urban Legends de DC Comics.

Tim Drake, el nombre tras el que se oculta Robin en Batman: Urban Legends, acepta una cita romántica con Bernard Dowd en la sexta entrega del cómic escrita por Meghan Fitzmartin y dibujada por la talentosa española Belén Ortega, además del colorista Alejandro Sánchez.

En la parte 1, que debutó en Batman: Urban Legends número 4, Tim se reunió con su viejo amigo de la secundaria Bernard Dowd, Su cena en Bincy’s Bar and Grill fue interrumpida por Chaos Monster, quien noqueó a Tim y secuestró a Bernard para sacrificarlo.

En los recuadros de la historieta, se presenta un momento en el que Robin salva a Bernard Dowd. Acto seguido, vemos a Tim Drake en su faceta de civil visitando a Bernard en su casa y ahí inicia la conversación, todo en medio de un momento de reflexión cuando recuerda la noche en que lo salvó y cómo sintió algo nada usual al tocarlo.

La escritora del cómic "Batman: Urban Legend", Meghan Fitzman explicó su motivación de que Robin explorara sus emociones

“Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo”, le dice “El Chico Maravilla” a Bernard Dowd en Batman: Urban Legends.

“Esperaba que lo hicieras. Tim Drake ... ¿quieres tener una cita conmigo?”, le pide el personaje de Bernard Dowd a Tim Drake (Robin).

“Sí... creo que quiero”, le contesta nervioso Robin a Bernard Dowd, al que liberó de un secuestro por parte de una secta.

Habrá que esperar a la séptima entrega de Batman: Urban Legends para ver cómo termina la cita entre Tim Drake (Robin) y su amigo especial Bernard Dowd.

Sin embargo, la escritora de la historia Meghan Fitzman explicó a Polygon que aún no ha etiquetado la preferencia sexual del personaje, aunque sabe que en su arco argumental el héroe está representando a la comunidad LGBTQ.

“Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo … todavía”, dijo Fitzman en esa entrevista.

La dibujante Belén Ortega, al igual que Fitzman publicaron en sus redes sociales un mensaje sobre el significado de esta aparición de Robin, donde ambas resaltaron su importancia en cuanto a la inclusión.

Meghan Fitzman en Twitter: “Mi objetivo al escribir ha sido y siempre será mostrar cuánto te ama Dios. Eres tan increíblemente amado, importante y visto”.

Los fanáticos han hablado durante mucho tiempo de que Robin, que anteriormente había salido con mujeres y muchos están emocionados con este giro de la trama de DC. Un fan escribió: “Es una locura, vi salir a Tim Drake, hace años ... felicidades a DC por hacerlo realidad”, “me siento representado por fin en los cómics”, escribió otro.

En marzo, Marvel dio a conocer su primer personaje gay del Capitán América , un defensor de la juventud queer llamado Aaron Fischer, que se incluirá en la próxima miniserie de cómics “Estados Unidos del Capitán América”.

“Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor”, dijo el creador Aaron Trujillo a Entertainment Weekly en el momento de ese anuncio.

Hasta el momento la única pareja conocida de Tim Drake era Stephanie Brow (otra de las Robin de Batman junto a Dick Grayson, Jason Todd y Damian Wayne), aunque siempre se habló sobre una supuesta relación entre Tim Drake y Conner Kent (Superboy).

