Con 10 kilos menos y sin poder hablar, así reapareció Larry Hernández tras contagio de COVID-19

Larry Hernández se recupera del COVID-19 (Foto: Instagram / @laryhernandez)

Larry Hernández, popular cantante de regional mexicano, apareció en las redes sociales luego de anunciar que sufrió un cuadro grave de coronavirus, e incluso reveló algunas prohibiciones extraordinarias de sus doctores.

A través de las redes sociales, Larry Hernández reapareció completamente cambiado, desconocido, pues como consecuencia de la enfermedad COVID-19, perdió hasta 10 kilos, de acuerdo con sus historias en Instagram.

Además, todas sus historias, desde hace varios días, han sido con puro texto, incluso con párrafos largos para expresar ideas que puede hacer en menos de un minuto con su voz, pero todo tiene una explicación.

En el último reporte que ofreció de su salud, la estrella de la música mexicana informó que por órdenes del doctor, no puede hablar, ni tampoco salir de su casa hasta el miércoles para caminar un poco; además, reveló que no se ha bañado en días días.

“Voy a estar bien. Gracias por estar pendientes de mi salud”, escribió el intérprete en su más reciente storie, donde se le puede ver con una mirada ilusionada por el futuro, y donde esboza una gran sonrisa por las buenas noticias.

Sin embargo, se le puede ver todavía recostado en una cama, donde seguramente permaneció durante los días de más angustia por el contagio que, afortunadamente, no alcanzó con tan graves síntomas a más miembros de su familia.

A pesar de tener actividad continua en sus redes sociales, Hernández no se había querido mostrar al público de nueva cuenta, pues aseguró que no quería que sus fanáticos lo vieran enfermo, por eso es que su reaparición causó tanto revuelo.

El cantante mexicano-estadounidense Larry Hernández. EFE/Alicia Civita/Archivo

Larry Hernández confirmó contagio de COVID-19

Fue a través de la misma red social donde compartió en fechas recientes que se encontraba delicado de salud luego de contagiarse de COVID-19 a finales de julio, junto con su esposa Kenia Ontiveros y uno de sus hijos mayores, Sebastián.

A través de su cuenta de Instagram, el mexico-americano compartió unas historias donde le pidió a sus fanáticos realizar oraciones para mejorar su salud y en las cuales detalló un poco su padecimiento y los motivos por los que no dio a conocer antes la noticia.

Con letras blancas sobre un fondo negro, el cantante inició asegurando que no se encuentra bien, por lo que pidió los rezos de sus seguidores para poder salir de este padecimiento.

“No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”, escribió en sus siguientes historias para confirmar su contagio y los estragos que le están provocando a su cuerpo.

(Foto: Instagram/@larryhernandez)

Por otra parte, informó que desde el pasado 23 de julio comenzaron los contagios de COVID-19 dentro de su hogar. Sebastián, su hijo, fue el primero en contagiarse, seguido de su esposa. Un día después él salió positivo junto con su hija Daleyza, Olivia, la niñera, y Gary, uno de sus trabajadores del hogar.

Larry Hernández se recupera del COVID-19

Pero luego de 13 días de sufrir los estragos de esta enfermedad, su estado de salud mejoró y ahora ya no necesita el concentrador de oxígeno al cual estuvo conectado durante varios días para poder respirar con normalidad, así lo anunció en sus redes sociales.

“Gracias por todos los mensajes tan bonitos. Y Gracias ORAR se los agradezco en el ALMA hoy amanecí mejor sin necesidad de usar el tanque de oxígeno vamos paso a paso amigos y SOLO LES QUIERO DECIR " GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, escribió desde su perfil junto a un video de una figura religiosa.

(Foto: Instagram/@larryhernandez)

Fue en dicha publicación donde recibió, además, los mejores deseos de otros cantantes, managers, promotores o amigos del medio musical como Adriel Favela, Charly Pérez, Karen Moon, Jay Loaiza, Jorge Bernal, Adriana Fonseca, entre muchos otros.

