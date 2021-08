“Vamos paso a paso”: Larry Hernández mejoró su salud por COVID-19; ya no necesita oxígeno

Larry Hernández ya pudo dormir sin estar conectado a un concentrador de oxígeno (Foto: Instagram/@larryhernandez)

Desde el pasado 24 de julio, el cantante de regional mexicano Larry Hernández libra una terrible batalla contra la COVID-19, pues su salud se ha visto degradada debido al virus que invadió su cuerpo.

Sin embargo, tras 13 días de sufrir los estragos de esta enfermedad, su estado de salud mejoró y ahora ya no necesita el concentrador de oxígeno al cual estuvo conectado durante varios días para poder respirar con normalidad.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de la canción “El Baleado” compartió un video de agradecimiento por las oraciones recibidas de sus seguidores y aseguró que su oxigenación mejoró bastante en las últimas 24 horas.

“Gracias por todos los mensajes tan bonitos. Y Gracias ORAR se los agradezco en el ALMA hoy amanecí mejor sin necesidad de usar el tanque de oxígeno vamos paso a paso amigos y SOLO LES QUIERO DECIR " GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, escribió desde su perfil.

El cantante mexico-americano agradeció las oraciones de sus seguidores (Foto: Instagram/@larryhernandez)

En el material audiovisual que compartió, el cual tiene de fondo una imagen religiosa y canciones religiosas, señaló que la noche entre este 5 y 6 de agosto logró dormir sin ayuda del concentrador. “Pronto me verán sonreír como están acostumbrados”, finalizó en su mensaje.

Asimismo, por medio de sus historias de Instagram compartió un comunicado en el cual agradeció a los medios de comunicación por preocuparse por él, así como por las oraciones realizadas para su mejora.

Según lo señalado por el cantante, su estado de salud mejoró favorablemente y su oxigenación pasó de estar en 83 y llegó hasta los 94, por lo que ya no fue necesario estar conectado a un asistente de respiración.

Finalmente, indicó que debido a sus problemas de salud y lo altamente contagioso que es el coronavirus, no ha salido a otorgar una declaración presencial, pero espera que cuando logre superar este obstáculo pueda hacerlo y atender a su público y la prensa.

“En estos momentos me es imposible salir a dar alguna declaración, pues además de tener un virus sumamente contagioso, por recomendaciones de mi doctor debo guardar absoluto reposo. En cuanto esté fuera de todo esto, saldré como siempre a dar la cara”, señaló Hernández.

El pasado 5 de agosto informó que sus pulmones no estaban bien debido a la COVID-19 (Foto: Instagram/@larryhernandez)

Cabe recordar que fue este 5 de agosto cuando, desde sus redes sociales, confirmó que tanto él como su familia sufren de COVID-19. Los primeros contagiados fueron su esposa, Kenia Ontiveros, y su hijo mayor Sebastián. Luego resultaron positivo él, su hija Daleyza, Olivia, la niñera, y Gary, uno de sus trabajadores del hogar.

A pesar de que la enfermedad los azotó desde el pasado 23 de julio, Larry Hernández decidió no compartir la noticia debido a que no quería preocupar a su madre, quien aún no se ha recuperado de la muerte de su padre, Ignacio Sánchez Valenzuela, abuelo de Hernández, acontecida el pasado 8 de julio.

“A mi amá no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo publicó y esto no lo pude detener, a ella le acabo de decir y ya se imaginarán cómo está”, señaló el cantante a través de una serie de historias de Instagram.

De quienes no otorgó noticias fue del resto de sus hijos: Larry Jr, Dalary y Dalett, la más pequeña de apenas un año de edad, por lo que se espera que estén fuera de peligro y aislados para evitar el contagio.

A pesar de que este jueves señaló que sus pulmones estaban “muy mal” y que había sentido los estragos del virus SARS-CoV-2 en su cuerpo, ya logró respirar un poco mejor y espera que todos los integrantes de su hogar logren superar este obstáculo.

SEGUIR LEYENDO