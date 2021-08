Sharon Stone “No voy a trabajar hasta que todos estemos vacunados”

Sharon Stone acaba de presentar su candidatura a miembro del directorio del Sindicato de Actores exigiendo vacunación para todos

Sharon Stone está realizado estos días campaña para ser elegida como miembro de la junta directiva del SAG-AFTRA, el sindicato de actores más poderoso de EEUU, que cuenta con su propia entrega de premios y se ha posicionado a favor de exigir la vacunación total antes que se desarrollen los rodajes. Durante un video promocional, la protagonista de “Bajos Instintos” dijo que fue “amenazada” con perder su trabajo por insistir en que todos los que forman parte de su próximo proyecto estén completamente inoculados contra el COVID-19.

“Como actores, ya sabes, las cosas no nos han ido bien”, dice Stone en el video de su candidatura. La actriz está haciendo del seguro médico una alta prioridad de su campaña, particularmente a la luz de la pandemia de COVID-19. “No creo que necesites que te diga eso. Quiero decir, perdí mi seguro después de 43 años en el negocio debido al COVID. Me faltaban USD 13 y realmente no creo que eso sea razonable para cualquiera de nosotros“.

Stone ha aceptado rodar una serie en Atlanta, pero tiene grandes reticencias ante la falta de garantías de que todos sus compañeros estén vacunados. “Me han ofrecido un trabajo, un buen trabajo”, explica Stone en la grabación. “Uno que realmente quiero hacer en Atlanta. Es por eso que se me erizan los pelos porque el Producers Guild of America no garantizará que todos en nuestro programa estén vacunados antes de que yo vaya a trabajar.

“¿Iré a trabajar antes de que todo el mundo en la serie esté vacunado? No, no lo haré”, prosigue la actriz en el video del que se hace eco Deadline. “¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo”.

“No voy a trabajar hasta que todos los miembros de nuestro equipos estén vacunados. Y tú tampoco deberías. Lamento mucho que estas sean nuestras condiciones de trabajo, pero este es el Screen Actors Guild que tenemos hoy. Gracias”, concluye la actriz.

El sitio especializado Variety informó que el Plan de Salud SAG-AFTRA enfrentaba déficits y elevó sus requisitos de elegibilidad, lo que lo puso en la mira de la comunidad de Hollywood.

En un comunicado de prensa del 19 de julio, SAG-AFTRA explicó que la vacuna COVID-19 aún era opcional para trabajar en set de rodajes de cine y televisión. Y dejó la puerta abierta para que las producciones hagan que las vacunas sean obligatorias caso por caso en lugar de la regla general por la que aboga Stone.

Sean Penn en Cannes. REUTERS/Reinhard Krause

Ante la lentitud de los estudios de cine y TV en tomar medidas, Sean Penn se negó a ir a filmar la serie “Gaslit” que protagoniza con Julia Roberts, hasta que no se vacune a todo el personal, estén o no en contacto directo con los actores. Penn ofreció inclusive vacunar gratis a todos en la producción, utilizando a su organización CORE, que durante la pandemia ha estado brindando tests y vacunas gratuitas a la población de Los Angeles.

Tom Cruise fue un pionero en el activismo anti Covid en Hollywood. El actor armó los protocolos de protección en el set de “Misión: Imposible 7″ en Londres y se enojó cuando algunos técnicos no cumplieron con los dos metros de distancia requeridos.

Cruise amenazó con despedir a quien incumpliera las reglas. Así y todo, en junio tuvo que parar la filmación de la película porque hubo varios contagiados.

