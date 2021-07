Chiquis Rivera causó furor al mostrar unos tenis con la cara Jenni Rivera

Chiquis Rivera sorprendió nuevamente (Foto: chiquis / Instagram)

Chiquis Rivera es conocida no sólo por su música o las controversias en las que se ve involucrada constantemente, sino que además es hija de una de las exponentes de regional mexicano más conocidas del país. Por ello, en esta ocasión, la cantante sorprendió en redes sociales al mostrar unos tenis con la cara de su mamá, Jenni Rivera.

Fue a través de su Instagram, donde La chiquis subió un video donde se observa el tributo a su madre. Así con la leyenda “Mariposa de Barrio” puede observarse unos tradicionales tenis color negro con una imagen impresa de la difunta “Diva de la Banda.

“Para los que están preguntando, estos son los tenis “Mariposa de Barrio”, les mostraré el otro lado. Apenas los conseguí, bueno los tengo desde hace unas semanas pero recién los voy a abrir” se escucha decir a la hija de Rivera en su perfil.

Hasta el momento, Chiquis Rivera no ha dado más detalles de donde se pueden conseguir estos ejemplares, no obstante, refirió una página propia en donde vende mercancía con la imagen de su mamá.

A 9 años del fallecimiento de Jenni Rivera, la familia de la artista aún se encuentra en na polémica derivada de la herencia que la intérprete dejó.

Chiquis Rivera presumió tenis con la cara de su mamá (Foto: IG @jenniriverafashion)

Cuando la “Diva de la banda” falleció ya había pasado una fortuna de UDS 25 millones por el emporio Jenni Rivera Enterprises, que englobaba sus programas de televisión, ropa, fragancias y cosméticos. Un año después de su muerte, el ícono de la música regional mexicana generó ingresos exorbitantes en ventas de discos, alcanzando la venta de 880 mil discos, y de ejemplares su autobiografía Inquebrantable.

Incluso, durante ese año, según Forbes, las empresas de Jenni generaron alrededor de USD 7 millones. Sobre la producción de Univisión que retrataba la vida de la cantante, la familia recibió una compensación de USD 10 millones por el presunto contenido que difamaba la imagen de la cantante.

Cuando Jenni murió, quien quedó a la cabeza de la administración de todos los bienes que legó la cantante fue Rosie Rivera, quien fungió como albacea de la herencia y CEO de la marca de la intérprete. Sin embargo, en mayo de este año, la hermana menor de la cantante anunció su retiro de este puesto.

Rosie también explicó que decidió fungir como la albacea de los bienes de Jenni por el cariño y agradecimiento que siente por su hermana. (Foto: Instagram)

“Soy aventada, de la noche a la mañana, a lo público, y ya no soy libre, porque ya no puedo ser yo, porque tengo todos los ojos sobre mí, ‘¿cómo está manejando el dinero?’, ‘¿cómo está manejando los negocios?’. ‘¿cómo están los niños?’. Y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera” explicó durante un video a través de su canal de YouTube.

Rosie también explicó que decidió fungir como la albacea de los bienes de Jenni por el cariño y agradecimiento que siente por su hermana. No obstante, es su deseo rehacer su vida lejos de estas responsabilidades luego de que deje el puesto de manera definitiva en el 2023.

A pesar de que todavía faltan unos años para su retiro, este anuncio desencadenó la polémica alrededor de la herencia de Jenni, hasta el momento, los cinco hijos de la “Gran Señora” han decidido que Jacqie Rivera es la nueva albacea de la fortuna.

SEGUIR LEYENDO: