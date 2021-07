Carmen Aub mostró sus cicatrices tras mastectomía

Carmen Aub sorprendió con su foto y sus palabras IG: carmenaub

Carmen Aub subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde se pueden apreciar las cicatrices que le dejó la operación para retirar los implantes de seno que llevaban en su cuerpo más de diez años.

Carmen lanzó un comunicado por medio de la misma cuenta en octubre el año pasado para anunciar que se retiraría los implantes tras una década de poseerlos, pues estaba presentando síntomas de la “enfermedad del transplante de seno”.

Las palabras con las que la actriz de El Señor de los Cielos habló sobre sus cicatrices conmovieron a sus seguidores: “¿Qué historia cuentan tus cicatrices?”, preguntó la actriz.

Carmen se deshizo de sus implantes hace 9 meses IG: carmenaub

“Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, que irónico, ¿no? Normalmente uno quiere quitarse estas ‘imperfecciones’ para aceptarse, y a mí más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy. Son el tatuaje con más significado que tengo y ¿saben que? ¡me encantan!”, dijo Carmen al responder a su propia pregunta.

La actriz continuó explicando el crecimiento que ha experimentado a lo largo de los nueve meses, desde que “cerró un ciclo” quitándose los implantes.

La actriz comparte mensajes positivos en sus redes sociales

Con respecto a los posibles comentarios de odio que podría recibir, la artista dijo lo siguiente: “Confío en ustedes y por eso me abro aquí, ¿qué tendrán los demás que decir? Honestamente me da igual. Probablemente proyectarán sus miedos en mí, pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mí. Lo sufrirán o gozarán como prefieran.... ¿tú cómo enfrentas tus miedos?”.

La artista suele compartir mensajes positivos y de superación personal en sus redes sociales, donde también tiene una relación muy estrecha con sus fans pues los considera casi familia y comparte con ellos la mayoría de las actividades que realiza a diario.

En una de sus publicaciones anteriores ya se había manifestado en contra de los estereotipos y conductas que dañan la salud mental de las mujeres: ¿Cuál fue el primer comentario que escucharon de su cuerpo? ‘No comas eso que engordas’, ‘qué flaca estás’, ‘necesitas más’. Nunca enfocados en la salud ni en el balance cuerpo/alma y ¿cuántas veces no buscamos ser o complacer a los demás en vez de a nosotros mismo?”. escribió la actriz e invitó a sus seguidores a responder.

Carmen Aub, interpreta a Rutila Casillas, la hija mayor de Aurelio Casillas, en El señor de los cielos.

En el mes de octubre del año pasado, Carmen reveló en un video publicado en Instagram que iniciaría el proceso para sacar de su cuerpo los implantes que se puso con tan solo 19 años de edad.

La actriz afirmó que no se arrepiente de haberse puesto implantes pues le dieron mucha seguridad para seguir en el medio artístico, pero recalcó que muchas veces las expectativas de belleza pueden ser dañinas física y mentalmente.

“Pasé por este procedimiento que en su momento fue lo que tenía que hacer, y no estoy en contra de los procesos que cada quién tenga que vivir, pero después de diez años de un proceso interno, he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que en algún momento no sabía si ponerme unos más pequeños o quitármelos por completo pero ya decidí deshacerme de ellos”, dijo la actriz en el video.

