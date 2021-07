“Dedícate a bailar”: la mordaz crítica a Bella de la Vega en su debut en “¡Quiero Cantar!” en Venga la Alegría

Bella de la Vega defendió su participación en el nuevo reality (Foto: Instagram / @actrizbelladelavega)

En su segundo día de estreno, ¡Quiero Cantar! ha generado polémica por ser un concurso que pone desafíos a famosos que nunca han destacado por su voz. En esta ocasión, Bella de la Vega, que fue una de las participantes, no se salvó de duras críticas por su interpretación de tu tanta falta de querer.

El tema de la chilena Mon Laferte, pasó a la infamia según los críticos de Venga la Alegría. El juez Mario Lafonatine calificó la versión de Vega como una desafortunada guía que le dio la mismísima Yoko Ono, quien fue la pareja sentimental más relevante de John Lennon.

“Parece que fue Yoko Ono la que le dio la guía para cantar, creo que esto no es lo tuyo. Me pareció deplorable, parecería que hubo momentos en que podrías hacer algo, pero te caías continuamente, muy mal”, fue una primera e inmisericorde crítica que recibió la exparticipante de Survivor México.

Venga la Alegría

Rocio Banquells, secundó la opinión de su compañero. Aunque ella destacó el valor de la bailarina. Indicó que su destreza en danza y un split que hizo durante su número, la salvaron de una peor calificación que tenía estimada.

“Me da mucha pena porque no es fácil criticar a un compañero, no creo que sea tuyo, tu split maravilloso, dedícate a bailar que es lo tuyo. Todos los mexicanos queremos cantar pero aquí no es”, dijo Banquells. No obstante la animó a seguir practicando su voz para futuras ocasiones.

En tanto, mientras todo parecía perdido para la de la Vega, Horacio Villalobos hizo lo inesperado, a su consideración y por petición del staff del matutino, concedió “piedad” y dio puntos para que Bella siga participando. La condicionante: que entrene mejor su voz y que ponga en practica canciones de estrellas como Ana Torroja.

“Le tocó la canción más difícil, lo dije desde que vi las canciones que asignaron. Dije: ‘A Bella le tocó la más difícil’. No es para ser una primera canción. Si puedes cantar si tomas clases de canto, si uno toma clases, mejora. Esto fue tan difícil. Ver lo que nos tocó presenciar, hasta me considero incapaz de juzgar esto”, dijo el famosos conductor.

La famosa aceptó que fue un desafío cantar algo que no era de su estilo. Foto: Captura Venga la Alegría

Bella dijo que tomaran en cuenta su esfuerzo. “Obviamente quiero mejorar, voy a mejorar, me tocó una canción no muy afín a mí y a mis capacidades todavía, les pido piedad”, ante esta petición los miembros de Venga la Alegría animaron a los jueces a reconsiderar la participación de Bella.

Las calificaciones que recibió fueron las siguientes: cinco puntos de Banquells, tres de Mario y cuatro de Horacio. Con un total de 12 puntos avanza, pero en la cuerda floja.

Este viernes, los conductores de Venga la Alegría revelaron quiénes serán los concursantes del reality show que algunos críticos aseguran que pretende ser la competencia de Las estrellas bailan en Hoy.

Los conductores del reality revelaron los nombres de los concursantes de "¡Quiero cantar!". (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

¡Quiero Cantar! se transmitirá dentro del matutino de TV Azteca, serán 15 los participantes quienes buscarán ser el ganador. Los conductores de este reality serán Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez.

El formato tiene a 15 participantes, algunos en tríos y duetos, que competirán por lo pronto lunes y martes. Por otra parte, en esta segunda emisión tuvieron lugar las participaciones de Curvy Zelma y Rey Grupero con No tengo dinero de Los Cumbia Kings, Ricardo Casares con Candela de Mecurio, Los Destrampados con Bomba de Azul Azul. También Laura G tuvo una presentación con el éxito de Selena El chico del apartamento 512.

