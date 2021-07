“No fue en sentido de ofender”: Vicente Fox se disculpó con Rafa Sarmiento

El pasado 13 de julio, el periodista pidió respecto para las personas que viven con el Transtorno del Espectro Autista (Fotos: Instagram @rafasarmiento // Reuters)

A 9 días de que el periodista Rafael Sarmiento llamara “grandísimo pend*jo” a Vicente Fox por utilizar “autismo” de forma despectiva para describir el actuar del gobierno federal, el ex mandatario por fin se posicionó ante el tema y pidió disculpas.

“Rafael, es equivocado, doloso y de mala fe. Mi uso de la palabra no fue en sentido de ofender, fue en sentido de describir una realidad de quien hoy nos desgobierna. De cualquier manera, pido disculpas a quien haya ofendido”, escribió Fox Quesada en su cuenta de Twitter la tarde de este jueves 22 de julio.

Las palabras del ex presidente de México respondieron directamente al tuit de Sarmiento, donde el periodista le señaló que debe de informarse más sobre el Transtorno del Espectro Autista (TEA) porque con comentarios como “el gobierno autista” solo muestra “una ignorancia que hasta ofende”.

Ante los comentarios del periodista, Fox señaló que los comentarios hacia él son equivocados, dolosos y de mala fe (Foto: captura de pantalla de Twitter @VicenteFoxQue)

Días después del encontronazo en redes sociales, Sarmiento aseguró que se desconoce mucho del tema del TEA y dichos errores en las definiciones causan los prejuicios y discriminación, especialmente en redes sociales.

“La gente c/ autismo sí tiene emociones y empatía. No es un transtorno psicológico, pero sí neurológico, no se concentran en su mundo interior. El espectro es amplio y diverso. Justos sus definiciones chafas son las que causan prejuicio, estereotipos y discriminación y hasta violencia”, redactó el periodista.

El periodista aseguró que las erróneas definiciones causan prejuicios y estereotipos (Foto: captura de pantalla de Twitter @rafalitosarmi)

Debido a las palabras que emitió el ex presidente Fox, diferentes internautas, influencers y organizaciones de la sociedad civil se posicionaron al respecto para pedir respeto y no seguir dándole connotaciones despectivas al término autismo, ya que se trata de una afección relacionada al desarrollo del cerebro.

El fundador y presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul, Gerardo Gaya, redactó una carta al ex mandatario mexicano donde le pidió respecto hacia todas las personas que viven con autismo, debido a que sus comentarios no aportan a que se cree una conciencia social y empatía.

“No me ofendo como padre ni como activista, simplemente no nos ayudan sus comentarios en nuestra desafortunada labor de tener que crear conciencia sobre una condición de vida invisibles a los ojos, que no es una enfermedad, que no requerimos de su compasión ni de su lástima, mas sí de su comprensión y aceptación de la sociedad en general y, sobre todo, de su responsabilidad con lo que representó para este país y la relevancia de sus palabras”, se pudo leer en la misiva.

La fundación redactó una carta abierta a Vicente Fox el pasado 13 de julio (Foto: captura de pantalla de Twitter @iluminemosazul)

No se trató de la primera vez que Vicente Fox Quesada utilizó el término de forma peyorativa, en 2019 también se refirió así al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¡López, eres un AUTISTA! Estás totalmente fuera de la realidad”. Sus comentarios fueron criticados y horas más tarde ofreció una disculpa.

“Una disculpa grande a quienes ofendí con el calificativo ‘autista’ , referido a López sin ánimo de una interpretación diferentes. Para quienes viven esta situación mi profundo deseo que superen y salgan adelante”, fueron las palabras con las que intentó componer la situación después de su comentario.

Hasta el momento, Rafael Sarmiento no ha respondido ante las disculpas del ex presidente mexicano; sin embargo, sí dejó en claro, en una entrevista, que siempre va a pelear por su hijo y sacar la cara ante quienes lo quieran hacer menos.

SEGUIR LEYENDO: