Anunciaron regreso de Interpol a México: cuánto cuestan los boletos

(Foto: interpol / Instagram)

La banda Interpol está de vuelta en la Ciudad de México y lo hará con una fecha en el Palacio de los Deportes.

La agrupación liderada por Paul Banks y los músicos Sam Fogarino y Daniel Kessler estarán en el recinto el próximo 28 de mayo del 2022 a las 20:00 horas.

“Interpol regresará a nuestro país para ofrecer un energético concierto. Para esta nueva visita, los creadores de hits como Obstacle 1, Evil, C´Mere, Slow hands, The heinrich maneuver y Rest my chemistry llegarán de la mano del que será su más reciente disco, que aún no tiene nombre, y que será el séptimo en su cuenta”, informó Ocesa en un comunicado.

“La cita pactada para esta poderosa velada musical será el sábado, 28 de mayo de 2022 en el Palacio de los Deportes”, añadió en el texto.

(Foto: interpol / Instagram)

Al revisar la página oficial del evento, se puede leer que los boletos oscilan entre MX $490 - MX $1790, por lo que los seguidores de esta banda originaria de Nueva York tendrán una amplia gama para alegir su mejor opción.

La misma agrupación externó su felicidad por regresar a la Ciudad de México desde sus redes sociales: “Estamos muy emocionados de anunciar que regresaremos a México para encabezar un espectáculo en el Palacio de Deportes de la Ciudad de México el 28 de mayo de 2022″.

“¡Va a ser una maravilla, así que consigue tu entrada ahora! ¡Esperamos verles todos!”, concluyeron.

Fue en 2019 cuando Interpol nos dejó escuchar A Fine Mess un EP que cuenta con cinco temas, que fueron del agrado y gusto de sus fans, pero una producción de corta duración no es suficiente para sus fieles seguidores.

Con una publicación en su Instagram, dieron a conocer que están componiendo nueva música y que comenzaron vía remota debido a la pandemia, por lo que recientemente ya han estado trabajando juntos en el estudio.

(Foto: interpol / Instagram)

Aún no hay más detalles, pero dadas las fechas de su concierto en la capital mexicana seguramente podremos escuchar alguna o varias de esas piezas en vivo.

A su vez, su álbum debut, Turn On the Bright Lights, cumplirá veinte años, lo que aún hace más interesante y especial esta nueva visita al país y qué mejor que contar con música nueva, el festejo de las primeras dos décadas de vida de su primer disco, que se ha convertido en una pieza imprescindible del rock alternativo, y una exquisita selección de sus más célebres éxitos musicales.

