Sammy Perez fue hospitalizado de emergencia por COVID-19

El representante de Sammy pidió el apoyo de sus seguidores en este difícil momento IG: sammyperez_xhderbez

El día de ayer el representante de Sammy Pérez, Eric de Paz, lanzó un comunicado por medio de su cuenta de Instagram, en el cual explicó que el actor se encuentra hospitalizado debido a complicaciones de salud que le ha provocado el virus del COVID-19.

“Hola qué tal amigos y fanáticos de Sammy Perez, soy Eric de Paz, gerente y propietario de Evolution Prod, empresa que representa al actor. Lamento informarles que hace unos minutos dejaron internado a Sammy en el hospital, se encuentra con oxígeno y fue trasladado debido al COVID-19”, dijo el manager de la empresa que se encuentra en el país de Guatemala.

El empresario agradeció por la atención y pidió apoyo para el actor: “Y pues bueno, mandemosle toda nuestra buena vibra y ojalá se recupere pronto. Decidí hacer este video para que ustedes estén enterados de la salud del artista, y bueno, oremos por él”.

Sammy Pérez se había mantenido lejos del ojo mediático hasta que recientemente reveló su actual relación (Foto: Instagram @sammyperez_xhderbez)

El mensaje fue publicado nuevamente por la cuenta oficial de Sammy, la cual el día de hoy también ha hecho una publicación donde se puede escuchar a un sujeto afirmar lo siguiente: “Samuel se encuentra delicado, llegó muy desoxigenado y con un pulmón muy lastimado por el COVID-19. Le comenté a su pareja que estamos en la cuerda floja, ya que se encuentra en terapia intensiva”.

La publicación no tiene descripción alguna, sólo fue acompañada por el mensaje “fuerza Sammy”, por lo que no se sabe quién es la persona que está dando una declaración aunque se presume que puede ser el médico que está atendiendo al actor.

Diversos artistas e influencers han demostrado su apoyo al actor realizando publicaciones con el hashtag #FuerzaSammy. Entre quienes le han dedicado una historia en Instagram al actor se encuentra Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como “Rayito”.

Sammy apareció en un episodio del podcast de Rayito IG: sammyperez_xhderbez

El influencer subió un fragmento de la entrevista que le realizó para su podcast Rayos X con Rayito, ahí Sammy habló sobre sus inicios en el mundo artístico y sobre los temas que disfruta discutir en los programas de televisión a los que ha sido invitado.

Horas antes, el influencer subió una fotografía donde se encuentra al lado de su hermana Yoseline, quien hoy se encuentra recluida afrontando un proceso legal.

En la imagen se puede ver a los hermanos en el set de grabación del podcast, Rayito adjuntó el enlace para llegar al video de Youtube del primer episodio de su nuevo proyecto, donde platicó con su hermana, el cual salió a la luz el 5 de junio.

Los hermanos Hoffman platicaron en el primer episodio de "Rayos X" (Foto: Instagram/@rayito)

No se sabe cuando fue grabado el episodio, pero por lo comentado en el podcast, su realización debió ser poco tiempo antes de su estreno, es decir, hace algunos meses, cuando ya se había presentado la denuncia ante su hermana.

La primera pregunta de Rayito hacia Yosstop fue “¿Cómo se encuentra tu vida en este momento?”, a lo que respondió “Bien pero últimamente he tenido mucha ansiedad. El año pasado nuestras vidas tuvieron un cambio radical que me afectó emocionalmente pero no es sólo eso lo que me causa ansiedad”.

La youtuber fue arrestada el mismo es que su hermano publicó el primer episodio de su podcast. Yoseline fue acusada del delito de pornografía infantil a principios de este año y en días recientes se ha dado a conocer que ya fue vinculada a proceso, por lo que permanecerá en el penal de Santa Martha y se le podría otorgar una pena de 7 a 14 años de cárcel.

SEGUIR LEYENDO: