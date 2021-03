Sammy Pérez destapó su romance: ella es la futura esposa del comediante

El comediante Sammy Peréz reveló quién es su actual pareja (Foto: @sammyperez_xhderbez)

Sammy Pérez volvió al ojo mediático, en esta ocasión por presentar a su novia y futura esposa. El comediante que alcanzó la fama nacional en el programa XHDRBZ junto con Eugenio Derbez, contó su historia de amor y apareció públicamente con su prometida en el programa Es show de Multimedios.

Tras ser cuestionado por los presentadores del show acerca de cómo conoció a quien ahora es su prometida, Sammy respondió que fue en septiembre del año pasado en Guadalajara: “Sí, yo la conocí por el estadio Guadalajara, sin querer. Al segundo día de conocernos, yo le dije si quería ser mi novia y ella me respondió ‘sí', (...), fue amor a primera vista”, dijo el comediante y afirmó que se fijó en el “interior” y no en el físico.

Después, con efusividad Sammy reveló el nombre de su actual pareja: Zuleika, quien dijo que se trataba de su primera vez en televisión y contó su versión sobre cómo llegó a la vida del comediante: “Fue en Guadalajara, lo conocí por una prima que es nuevo talento. De ahí empezó todo hace seis meses. “Es muy romántico, muy atento, lo que me enamoró de él es que todo el tiempo me hace sonreír, es muy atento”.

El comediante ha compartido fotografías con su actual pareja, Zuleika, en sus redes sociales (Foto: Instagram @sammyperez_xhderbez)

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para la pareja, debido a que en la cuenta de Instagram de Sammy, seguidores del comediante han comentado que Zuleika se encuentra con él por interés. Ante el cuestionamiento de las personas que critican su relación, Zuleika respondió: “Yo tengo mi trabajo y para empezar él no me mantiene”.

A pesar de que medios locales de Colima, donde radica Zuleika, especularon que la boda sería el pasado 13 de febrero, la realidad es que hasta el momento la pareja no ha confirmado una fecha oficial para contraer nupcias matrimoniales, esto debido a la crisis mundial provocada por el COVID-19.

Antes de esta declaración, el comediante había estado alejado de los reflectores mediáticos. Una de sus últimas entrevistas fue en el canal de YouTube de El Escorpión Dorado, donde habló acerca del trato que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, cuando trabajó con él. Aseguró que fue un jefe muy estricto.

Sammy Pérez se había mantenido lejos del ojo mediático hasta que recientemente reveló su actual relación (Foto: Instagram @sammyperez_xhderbez)

Además, Sammy habló acerca de sus inicios en la televisión, medio en el cual tiene 27 años de trayectoria. También habló acerca de su debut en audiovisuales, el cual fue durante su participación en el programa El Calabozo.

Esta producción del canal Telehit inició en 1993 y se convirtió en un clásico de la televisión mexicana tras ser retransmitido en el canal 5 de Televisa. El éxito del show también se debió a la manera irreverente en que los conductores abordaban todo tipo de temas, así como las bromas que realizaban a los populares entrevistados que acudían al programa.

El programa estaba liderado por Esteban Arce y Jorge “El burro” Van Rankin, quien mantenía una buena relación con el cantante Luis Miguel; sin embargo, la amistad cambió debido a una broma que se le realizó al cantante precisamente en El Calabozo, lo que provocó que “El Sol de México” dejara de mantener comunicación con Van Rankin durante más de dos décadas.

Jorge "El Burro" Van Rankin y Esteban Arce en un episodio de "El Calabozo" (Captura YouTube pacataleas1995)

En cuanto a Sammy, él realizaba algunos bailes en el show, además de sketches donde mostraba su dificultad para leer. Tiempo después comenzó a colaborar con Eugenio Derbez. También formó parte de la película No se aceptan devoluciones. Sus problemas para hablar lo llevaron a un debate sobre si el trato que se le da en tv es discriminatorio.

