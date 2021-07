Galilea Montijo respondió si alguna vez fue infiel con sus parejas

La presentadora de Hoy admitió que alguna vez fue infiel (Foto: Instagram @galileamontijo)

Fue durante una emisión del programa Hoy que la presentadora Galilea Montijo se vio obligada a confesar algunos secretos, todo ocurrió durante una dinámica llamada El Manotazo en la que los dos concursantes debían presionar un botón, quien lo hiciera primero, se salvaba de responder las incómodas preguntas.

Su compañero de juego fue Ariel López Padilla, actor de telenovelas quien se había mantenido dos décadas alejado de la pantalla; él participó en producciones como Corazón Salvaje de 1994, Gata Salvaje en 2002 así como Amigos X Siempre y Carita de Ángel, ambas del 2000.

Cuando la pregunta en turno fue “¿Alguna vez has sido infiel?”, ambos tocaron el botón al mismo tiempo, por lo que tanto Galilea como Ariel tuvieron que responderla, el primero dijo que sí había sido infiel sin mayor pena pues especificó que se trató de una acción en su adolescencia.

Así fue el concurso donde Galilea confesó la infidelidad (Foto: YouTube/Hoy)

Por su parte, Galilea intentó comprenderlo e incluso justificarlo: “Ay sí, es que cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas, fíjate”, dijo la presentadora, como ya era su turno de confesar, cerró los ojos y comenzó a cantar. “No me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó”, haciendo referencia a la canción que Thalía lanzó en 2018 junto con Natti Natasha.

Al final del fragmento de canción, Montijo admitió que alguna vez llegó a ser infiel con alguna de sus parejas: “la neta sí”, mencionó. No obstante en una pregunta posterior que decía “¿Alguna vez has pensado en engañar a tu pareja actual?”, aclaró que nunca se le cruzaría por la mente, así que dio a entender que no se trataba de Fernando Reina, su actual esposo.

Galilea Montijo se casó con Fernando Reina Iglesias el 6 de agosto del 2011, actualmente tienen un hijo llamado Mateo. En otras ocasiones la conductora de 48 años ha mencionado que lo conoció en una grabación de Hoy que tuvo lugar en Acapulco.

Galilea Montijo y su esposo (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

Por otra parte, el esposo de la conductora enfrentó la polémica en enero de 2011 a causa de rumores donde se afirmó que él había sido infiel a Galilea, incluso el periodista Jorge Carbajal afirmó en su canal de YouTube que tenía un hijo con otra mujer. El argumento principal era que supuestamente ambos viajan constantemente por trabajo.

Al respecto, el empresario Fernando emitió un comunicado en sus redes sociales donde desmintió que hubiera problemas en su matrimonio de este tipo, ““¡Es absolutamente falso lo que ahí se dice de mi persona! Sus dichos son muy delicados al atentar en contra de mi familia sin prueba o sustento”, explicó en el texto que subió a Instagram.

En su texto también aseguró que no existían pruebas para asegurar algo como eso y escribió “Por lo que a mí respecta, entiendo que la maldad, la cobardía y la intriga son parte de la condición humana; lo que no comprendo es qué ganan con acusaciones infundadas, que pretenden dañarme y de paso lastimar a mi familia”.

Hace dos semanas, Andrea Legarreta, también conductora de Hoy, tuvo que enfrentar una polémica similar con su esposo Erik Rubín, cantante de Timbiriche.

Marisol González tuvo una emotiva despedida del programa (Foto: Instagram/@galileamontijo)

El pasado viernes 16 de julio Galilea Montijo tuvo que decir adiós a Marisol González, quien anunció su salida del programa. Desde su cuenta de Instagram, Montijo dedicó un breve mensaje a su excompañera y aplaudió la decisión que tomó de salir del programa por razones relacionadas con su familia.

“Querida Marisol, te toca cuidar de tu familia y te deseo toda la suerte del mundo. Sabes que te quiero y que tu lugar estará esperando y nosotros más. Bella y de buen corazón, te adoro”, escribió Galilea.

“Gracias mi Gali, por todo tu apoyo, amistad y cariño... siempre fuiste y serás una inspiración para los que trabajamos contigo y te admiramos de años. Te amo”, respondió Marisol, dejando atrás cualquier rumor sobre una supuesta enemistad.

SEGUIR LEYENDO: