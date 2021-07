Eduardo Santamarina reveló cuál es el secreto de su matrimonio con Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva son pareja desde hace 12 años (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Al terminar su día de rodaje, el actor de telenovelas se encontró con un grupo de reporteros en esta semana, actualmente Eduardo Santamarina forma parte del elenco de La Desalmada, por lo que en la conversación habló sobre cómo han sido sus días en el melodrama.

Hacia el final del video publicado por Eden Dorantes en su canal de YouTube, una reportera le preguntó cuál era el secreto para mantener una relación tan duradera y sólida con Mayrín Villanueva, al respecto, el actor afirmó que se trataba de hacer el amor de manera constante, después lanzó un grito y tuvo que despedir a las cámaras entre risas pues los autos de atrás le pitaron para que avanzara.

“La clave es hacer el amor todos los días, mañana, tarde y noche. 365 días del año”, respondió el actor de telenovelas antes de retirarse del lugar, no obstante la reportera quién lanzó la pregunta pudo cuestionarle si a su edad todavía aguantaba, a lo que él contestó “Eso y más, chaparra”.

Eduardo Santamarina compartió que su relación con Mayrín Villanueva se encuentra estable y sólida (Instagram: eduardosantamarinamx)

Santamarina tiene 53 años pero minutos antes bromeó con la prensa de espectáculos haciéndoles decir que parecía de 38. El matrimonio de Eduardo y Mayrín comenzó en 2009, la pareja comparte constantemente su felicidad en las redes sociales.

El par de talentosos actores no se ha caracterizado por protagonizar polémicas de forma constante, pero a principios de mayo existieron rumores que sugirieron una posible separación, el motivo fue que Villanueva se encontraba de viaje y fue captada en la playa sin su pareja.

Una vez que ella regresó, Santamarina se tomó a broma las suposiciones e incluso bromeó al respecto diciendo “¿A dónde te fuiste que no me avisaste? Ahorita que lleguemos a la casa, yo no me enteré de que te fuiste de vacaciones”.

Recientemente el actor confesó a Yordi Rosado cómo fue que se enamoró de su actual esposa, explicó que pasó de ser su fan a su interés romántico.

Santamarina coleccionaba recortes de su actual esposa (Foto: Instagram @eduardosantamarinamx)

“Yo decía: ‘Rogarle a los santos, pero a una mujer qué le voy a rogar’, y mira cómo uno luego se traga esas palabras, porque luego con Mayrín, mi esposa, como fan, poniendo fotos, recortes, porque no tenía fotografías de ella y estaba yo, y sigo estando tan enamorado. Yo la veía y decía: ‘Esta es la mujer de mi vida’, que entonces yo los portarretratos que tenía en mi casa, agarré la revistas donde salía ella y las puse en todos los portarretratos, eso llegué a hacer (saqué recortes) del ¡HOLA! y de todas las revistas que había…”, comentó el actor emocionado.

El pasado 28 de febrero Santamarina publicó en su cuenta de Instagram el detalle que le regaló Mayrín cuando cumplieron 12 años de matrimonio, se trató de un álbum con fotos de ambos, algunas cartas y otros recuerdos que han construido en más de una década “hasta la obra de teatro que hicimos juntos está aquí”, mencionó el actor en su video.

Las filmaciones tienen lugar en Malinalco (Foto: captura de pantalla Instagram/@kimberlydosramos)

En la descripción de su publicación escribió lo siguiente “La Vida está hecha de detalles y tú eres el DETALLE más hermoso que me ha dado la Vida... gracias Amor”. La caja de comentarios de su video se pueden leer comentarios como “Qué belleza un amor así” e incluso halagos para la actriz “Demasiado linda y talentosa. Igual nos hace llorar como reír”, compartió un internauta.

Actualmente Eduardo Santamarina interpreta a Octavio Toscano en La Desalmada, una producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro que se estrenó el pasado 5 de julio. La primer fotografía donde aparece junto con Kimberly dos Ramos fue publicada en Instagram por la actriz quien participó en la serie Grachi.

“Con el súper @eduardosantamarinamx en modo Isa - Octavio @desalmadatv, mucho calor por eso lo del short y la falda”, escribió la actriz para acompañar la foto, ambos dan vida a la pareja villana en este melodrama.

