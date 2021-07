“Como un flechazo”: Erika Buenfil sobre su romance con Eduardo Santamarina

Erika Buenfil y Eduardo Santamarina tuvieron un romance fugaz (Foto: Facebook/Instagram)

Esta actriz y tiktoker se sinceró durante una entrevista con Yordi Rosado sobre el breve romance que vivió con este actor de telenovelas, en la conversación habló sobre el tiempo en que mantuvieron una relación y reveló cómo era su dinámica.

En 1996 los actores Eduardo Santamarina y Erika Buenfil dieron vida a José Andrés Garcés del Valle López y Marisol Ledesma Garcés del Valle en la telenovela Marisol, una producción de Juan Osorio para Televisa. Fue en el rodaje de este melodrama donde el romance de la ficción se convirtió en realidad.

Según lo expresado por Buenfil, esa fue la única ocasión en que se enamoró verdaderamente de su compañero de actuación, no obstante, aclaró para Yordi Rosado que el romance no fue más duradero que la producción de Marisol.

Erika Buenfil se sinceró con Yordi Rosado (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

“Sí, yo sí me enamoré de los protagonistas, no de todos. Con Santamarina sí, pero fue muy cortito, fue también como un flechazo y tan tan. No fue toda la novela, fueron unas semanas, fue muy corto”, expresó en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Cuando fue cuestionada sobre los motivos por los que surgió su romance con Santamarina, la actriz de Vencer al Pasado explicó que la relación se dio por la constante convivencia que sostenían en el rodaje. También compartió que en cuanto dicha cercanía se terminó, su relación llegó a su fin de igual forma.

“Es como un sueño porque te pintan al galán deseado (…) Te ves todo el día, te ríes todo el día. Trabajas con él todo el día, y sales de que es tu enamorado, te encantas. Cuando sales de la novela se rompe el encanto, no sé por qué, pero a mí me pasó. Como que se rompe la magia y cada quien por su camino”, relató.

Eduardo Santamarina actualmente participa en La Desalmada (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

Actualmente Santamarina forma parte del elenco de La Desalmada, junto con Kimberly dos Ramos, le da vida a la pareja antagonista en la nueva producción de José Alberto El Güero Castro. Este melodrama se estrenó el pasado lunes 5 de julio en el horario estelar, es decir, a las 21:30 horas en el canal Las Estrellas.

Aunque su relación con Santamarina fue corta y no trascendió más allá de las grabaciones, Erika Buenfil pudo disfrutar de este romance, cosa que no ocurrió con Alexis Ayala, un actor que no correspondió a la también tiktoker.

La telenovela en la que coincidieron Ayala y Buenfil fue Tres Mujeres, la cual se produjo en 1999 por Roberto Hernández Vázquez; otros miembros del reparto fueron Karyme Lozano, Norma Herrera, Jorge Salinas y Pedro Armendáriz Jr.

Alexis Ayala actuó junto a Buenfil pero no pudieron tener un romance (Foto: Instagram/@alexisayala)

Respecto a su frustrada relación, Buenfil expresó lo siguiente:

“Me encantaba, pero no le gusté, no le llené el ojo. Era obvio, más obvia no podía ser y él lo sabía, él tenía novia. Esta telenovela fue Tres Mujeres, al principio siempre tuvo novia y yo no, termina la novela y la estrenan; entonces no traen de regreso para pegarle capítulos y crecerla. Cuando regresamos yo ya traía novio, entonces ya no”. Pese a este romance fallido, en 2020 este par de actores grabaron dúos para la red social TikTok.

En abril de este año Erika Buenfil habló sobre como fue todo el proceso que atravesó tras crear su cuenta en la plataforma de videos cortos, la cual le ha permitido alcanzar hasta 12.8 millones de seguidores e hizo resurgir su carrera actoral en un rubro completamente diferente al de las telenovelas.

“Es la primera vez en mi carrera en la que renace mi carrera de una manera explosiva, fuera de control. El que promovió todo esto fue mi hijo Nicolás”, comentó Buenfil para el canal de YouTube En Cortinas con Berth Oh.

SEGUIR LEYENDO: