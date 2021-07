Seguidores de YosStop reaccionan al mensaje en una caja de chicles que envió la youtuber desde Santa Martha Acatitla

Yoseline "N" agradeció el apoyo a sus seguidores a través de una caja de chicles. (Foto: Intagram / @justyoss)

Los seguidores de la influencer Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, reaccionaron al mensaje que les mandó la comunicadora a través de una manualidad, donde agradeció el apoyo, mientras se encuentra privada de su libertad por el delito de pornografía infantil.

La fotografía de la caja de chicles, que fue publicada por la pareja sentimental de YosStop Gerardo González, se llenó de mensajes de cariño y corazones morados, en referencia al movimiento de mujeres.

“Mucha fuerza, Yoss”, “La extraño”, “Seguimos de pie para apoyarte”, “Nunca pensé que iba a extrañar tanto a alguien que no conozco, de todo corazón espero que esta pesadilla acabe pronto”, “Te estamos esperando”, fueron algunos de los miles de mensajes que compartieron los fans de YosStop.

Los seguidores de YosStop demostraron su cariño en la publicación que compartió su pareja. (Foto: @justyoss/Instagram)

En la publicación, el hermano de YosStop, el también youtuber Ryan Hoffman, le dedicó un mensaje a la comunicadora de 30 años: “Te extraño”, fueron las palabras que acompañó con un corazón rojo.

Inclusive otros creadores de contenido, como Laura Malagón, Nashla Aguilar, Grecia González, Regina Murgia y Camilo Salazar dejaron mensajes de apoyo para la influencer.

La fotografía de una caja de chicles adornada con lentejuelas rosas, blancas y azules que reza el mensaje “Gracias por su apoyo, esto sólo nos hace más fuertes. Los amo” fue compartida por el músico, con quien Yoseline comparte una relación amorosa por poco más de ocho años.

El novio de YosStop, Gerardo González, se ha encargado de administrar las redes de la influencer mientras esta se encuentra detenida. (Foto: @gobg29/ Instagram)

“Hoy nos tocó visitar a Yoss y en esta ocasión quiso enviarles un detallito a todos ustedes con mucho cariño y hecho con sus propias manos. ¡Muchas gracias por su apoyo! - G.G”, escribió el también el influencer en la publicación, que también compartió en su propia cuenta.

La fotografía actualmente cuenta con más de 400 mil likes y más de 13 mil comentarios, en el perfil de la comunicadora que mantiene 7 millones de seguidores.

Esta no es la primera vez que Yoseline manda un mensaje “desde prisión”, pues el pasado 11 de julio le dedicó una emotiva carta a su novio. “Mi amor, estoy pensando en ti, en lo mucho que te amo y te extraño. Falta, me haces mucha falta”, comenzó a escribir la youtuber.

En el texto, ella misma se describe como una persona con muchos defectos, pero mantuvo que eso no significa que merezca estar en la cárcel.

Yoseline le dedicó una emotiva a su novio desde el penal. (Foto: @gobg29/ Instagram)

El pasado 29 de junio, Yoseline “N” fue aprehendida mientras se encontraba en su casa por presuntamente haber difundido en su canal de Youtube un video que se catalogó como pornografía infantil.

Este material, subido el 22 de agosto del 2018 y titulado “Patética generación”, retoma un video en el cual cuatro jóvenes, Carlos “N”, Julián “N”, Patricio “N”, Axel “N” y Nicolás “N”, agredieron sexualmente a Ainara Suárez, que en ese momento tenía únicamente 16 años.

En el contenido que compartió Yoseline en su canal “JuStYosS”, también retoma otro video en donde las jóvenes Yelena “N”, Daniela “N” y Fernanda “N” golpearon y patearon a Ainara mientras ella trató de defenderse. El encuentro ocurrió a las afueras del centro comercial Oasis.

En el momento del ataque, Ainara tenía 16 años. (Foto: @not.arafonte/ Instagram)

Según palabras de Ainara, el hecho de que Yoseline replicara aquellos videos generó que recibiera insultos y amenazas a través de Internet, pues la influencer la revictimizó en su propio contenido.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, reveló la joven para el programa Ventaneando.

Desde que se giró la orden hasta el día de hoy, Yoselin se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde espera a la siguiente audiencia de su proceso legal.

