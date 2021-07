“Le puedo creer”: Hanna Jaff se identifica con Meghan Markle por el racismo vivido por la nobleza británica

Hanna Jaff (Foto: Instagramhannajaff)

La empresaria y filántropa mexicana Hanna Jaff ahora dio nuevas declaraciones en torno a su fallido matrimonio con el barón de Teynham, Henry Roper-Curzon, integrante de la nobleza británica y primo de las princesas Beatriz y Eugenia de York.

Y es que desde que hace una semana la joven de 34 años regresara a México tras un año cuatro meses de matrimonio, las acusaciones contra el aristócrata por supuesto abuso verbal doméstico y una actitud discriminatoria contra los mexicanos no han cesado.

Por su parte, el heredero de la casa Tudor negó las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail, donde según declaró, su familia descubrió que la filántropa mexicana no tenía los estudios académicos que presumía, ni su linaje ni riquezas eran tan prominentes como aseguró al conocerla.

Hanna Jaff (Foto: Instagramhannajaff)

Ante los ataques del integrante de la familia Roper-Curzon, Hanna ha asegurado ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de su ex, y denunció haber sido presa de la extorsión, amenazas y discriminación racial por su origen mexicano de parte del hijo del ancestral rey de Inglaterra, Enrique.

La filántropa mexicana también destapó que Henry no es tan próspero como aparenta, pues toda la familia está en bancarrota derivado de las deudas con el fideicomiso de la casa ancestral inglesa donde habitan actualmente, pues según ha trascendido la propiedad cuenta con un adeudo por concepto de mantenimiento, monto que la familia Roper-Curzon no ha podido solventar.

Hanna también contó que la familia aristócrata buscaba que ella los ayudara a cubrir sus deudas, por lo que parte de una estrategia familiar consiste en buscar a una mujer rica que pueda solventar los gastos de la casa real. Además, la integrante del reality show Made in México respondió a las declaraciones de “Harry”, como lo llaman de cariño, quien aseguró que la pesquisa familiar encontró que Jaff no había acreditado sus estudios en Harvard, tal como tanto lo ha presumido.

Hanna Jaff (Foto: Instagramhannajaff)

“Soy bastante transparente. En mi página web y en mis redes sociales está todo el trabajo de mi fundación y de mis estudios”, dijo a Despierta América la psicóloga de profesión, quien aseguró haber estudiado en la universidad de Harvard.

Hanna destapó también que la familia del aristócrata no es tan próspera como pretende aparentar: “Eso querían. Yo me empecé a dar cuenta con el tiempo de que todas las personas en esa familia usaban a sus parejas. Me empecé a dar cuenta que la casa esa que presumía tanto él ya no era ella, era de un fideicomiso”, contó. “Yo estaba en Londres en mi departamento cuando me empezaban a decir que ya querían que resolviera el tema de sus cosas, si no me iba a exponer y las amenazas. Dije: ya estuvo bueno. Ni siquiera me dejó entrar por las últimas de la casa”.

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

Y es que en entrevista para People en español, la psicóloga de profesión admitió identificarse con Meghan Markle, quien ya ha denunciado en diversas ocasiones haberse sentido discriminada por la familia de su esposo, el príncipe Harry:

“Sí le puedo creer a alguien como Meghan que igual le pasó algo así”, dijo sobre la esposa del Príncipe Harry de Inglaterra.

Y ante la pregunta de que si aún ama al hombre que la conquistó en 2019 y con el cual vivió románticos momentos, como su “pedida de mano” en los Alpes suizos, Hanna expresó:

“No, estoy enamorada de la vida y esta mala experiencia me dejó muchos aprendizajes”, afirmó. Asegura que se divorciará de él. “Apenas estamos separados. Lo que viene para mí es estar yo en paz, tratar de sanar ese trauma”, confiesa. “Esto no me va a hundir, esto me va a hacer más fuerte”.