Residente y más artistas alzaron su voz contra la represión en Cuba: “Lo que denunciaste de la derecha lo está haciendo la izquierda”

El video de Residente criticando al régimen cubano

El mundo del arte se apoderó de las redes sociales para alzar su voz y respaldar los reclamos de los cubanos.

René Pérez, también conocido como Residente, ex miembro del grupo musical Calle 13, pidió este martes a sus seguidores en Twitter que “por favor” repliquen una imagen que adjuntó y que contiene los nombres de cientos de detenidos y desaparecidos en Cuba.

“Este es un mensaje de apoyo a las manifestaciones en Cuba para que se manifiesten con toda la fuerza”, dijo a su turno en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo y Cuba lleva toda una historia sin hacerlo”, agregó, y consideró que “esta manifestación nace de un pueblo cansado... Fue la gente del pueblo la que despertó”.

“Hay muchos videos en las redes sociales donde presentan la brutalidad por parte del gobierno. Y algo que no existía para los tiempos de mi padre es la cámara en los celulares. Así que no hay excusa para entender que la violencia aplicada es la misma que denunciaste por el ideal contrario. Eso mismo que denunciaste de la derecha, lo está haciendo la izquierda”, señaló el ex líder del grupo Calle 13.

El tuit de Residente este martes

Ya el lunes Residente se había lanzado a las redes con un contundente mensaje: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al Gobierno, no vaya a pasar lo mismo que en Puerto Rico durante el huracán María”.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin. EFE/Alberto Valdés/Archivo

En la misma línea se expresó el músico puertorriqueño Ricky Martin, quien publicó en Instagram una infografía con el comentario “¿Qué está pasando en Cuba?” y en Twitter publicó #SOSCuba y posteriormente otro mensaje con la bandera de la isla, acto que fue replicado por el reguetonero Daddy Yankee y el cantante madrileño Alejandro Sanz.

La "story" de Ricky Martin en Instagram para repudiar la represión en Cuba

Lo propio hizo la cantante mexicana Julieta Venegas en Instagram, en donde dijo: “Quiero expresar mi solidaridad al pueblo cubano que se está tomando las calles para protestar y pedir el fin de la dictadura”.

Asimismo, el músico y productor cubano Emilio Estefan, residenciado hace décadas en EEUU, no dudó en afirmar: “Libertad para CUBA! Los de aquí y los de allá unidos en un mismo deseo, LIBERTAD PARA CUBA!”. Estefan aprovechó la coyuntura para presentar el tema “Libertad”, que “estaba supuesto a estrenarse a finales de esta semana como parte de un proyecto muy importante”, pero que decidió compartir “desde ahora porque este día es demasiado emocionante e importante para todos los cubanos en el mundo”.

Más político se mostró el cantautor panameño Rubén Blades, para quien “no deben sorprender” las recientes protestas en Cuba, pues es “natural” que ocurran tras “más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión”.

“Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”, dijo el también actor y ex ministro de Turismo panameño.

La policía detiene a un manifestante antigubernamental durante una protesta en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Cuba para protestar contra la actual escasez de alimentos y los precios elevados de los productos en medio de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Más de 150 detenidos

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que los detenidos en las protestas ocurridas en Cuba “superan los 150” y exigió que cesen las violaciones de los derechos humanos en la isla.

“Los listados iniciales de detenidos en las protestas en Cuba superan los 150”, escribió en su cuenta de Twitter el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien además alertó de que “se desconoce el paradero de muchos de ellos”.

El domingo miles de cubanos salieron a protestar contra el régimen al grito de “¡libertad!”, en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que Miguel Díaz-Canel conminara por televisión a sus partidarios a salir a afrontar a los manifestantes y defender la Revolución.

Vivanco subrayó que “protestar es un derecho, no un crimen”.

El brutal video que muestra cómo la dictadura cubana embosca, detiene y golpea ferozmente a un manifestante desarmado

Además, difundió un listado de desaparecidos cuya autoría atribuyó a la organización no gubernamental Cubalex, que da cuenta de 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 17 ya han sido liberadas o se conoce su paradero. La lista incluye, además de los nombres y apellidos de las personas, el lugar donde fueron vistas por última vez, la hora y fecha de detención y el “último reporte” acerca de su situación.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado “maleconazo” de agosto de 1994 se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad rutinarios.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: