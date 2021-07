Marisol González reveló la verdadera razón por la que dejó “Hoy”

Marisol González vía Instagram (@marisolglzc)

La conductora de televisión Marisol González aclaró las verdaderas razones por las que dejará el matutino de Televisa y habló sobre los planes que tiene al dejar la televisora. Ello luego de que esta semana será la última en la que la presentadora será parte del programa de revista.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Marisol confesó que después de dejar su lugar en Televisa se mudará a Torreón en Coahuila, México; de donde es originaria y en donde su pareja tiene algunos proyectos planeados.

No obstante de su salida de la revista, Marisol insinuó que podría tratarse de algo temporal: “Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá y es por eso que pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera”.

“Esa es la razón y de hecho nos vamos la próxima semana”, agregó. Además, lamentó que tenga que dejar el programa luego de dos años de ser parte de la emisión televisiva y en el momento en el que por fin se siente “cómoda y aceptada” con su participación.

“Justo cuando me sentía como más aceptada, más contenta, pues de repente también tienes que apoyar en otro sueño que es la familia. Entonces, ya... todo se dará a lo mejor más adelante”, especuló.

La razón por la que Marisol González dejará "Hoy".

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: