Quién fue la primera esposa de Pedro Infante

Pedro Infante estaba casado desde 1939, años antes de ser la gran estrella que fue (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Sencillo, humilde, carismático, amable, generoso y enamoradizo eran algunas de las características con las que llegaron a describir a Pedro Infante. La gran presencia que tuvo en la industria del cine mexicano se convirtió en un mito que hasta la fecha sigue vigente.

Más allá de las cosas buenas que decían de él o de su talento, hubo ciertas personalidades que lo señalaban constantemente por su coquetería y por su “debilidad” por las del sexo opuesto. Uno de ellos fue Raúl Velasco, quien es más recordado por haber sido el conductor de Siempre en domingo.

Velasco logró contactar con Pedro Infante durante los inicios de su carrera periodística. En algún momento supo sobre su costumbre de tener a una mujer acompañándole en el camerino o cómo perdía la concentración al ver a una joven hermosa.

Pedro Infante era conocido por ser muy enamoradizo y por su constante coqueteo a otras mujeres (Película "Los Tres García" (1947))

También se hizo muy conocido su romance con Irma Dorantes, una joven actriz a la que le llevaba 16 años de diferencia. Lo anterior no fue impedimento para que la intérprete e Infante se casaran en Yucatán en 1953.

Sin embargo, ella no fue la primera esposa del “Ídolo de ídolos”. De hecho, fue por ese primer matrimonio que se le acusó a Pedro de bigamia y que lo orilló a anular su unión con Dorantes en 1957. El verdadero puesto lo ocupaba María Luisa León.

No hay un registro público claro de cuándo nació León. Lo que sí se sabía era que conoció a Pedro en Culiacán, Sinaloa, cuando este era un crooner (o cantante de canciones populares) en una orquesta. María Luisa no era rica, pero sí de clase media y, por tanto, tenía un poco más de dinero que la futura estrella, que nació en el seno de una familia de bajos recursos.

María Luisa León fue la primera esposa de Pedro Infante. Se conocieron en Sinaloa (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Su primer encuentro ocurrió entre 1936 y 1937, Pedro tendría alrededor de 19 años, pero ya desde el momento en que María Luisa lo escuchó cantar, supo que estaba ante un hombre con talento nato. No se sabe cómo empezó su relación, pero León mostró su apoyo incondicional a su pareja para que explotara su voz.

Fue por lo anterior que ella insistió a su novio para que abandonaran Sinaloa. Sabía que en ese estado no había oportunidades para alguien con talento como Pedro Infante, por lo que debían apostar a lo grande: la Ciudad de México.

Luego de un tiempo, Pedro aceptó y se mudaron a la capital del país. Así llegaron a su primera casa, que estaba ubicada en la colonia Narvarte y que, curiosamente, estaba muy cerca de la residencia de Sara García.

En un principio, María Luisa León mantuvo a Pedro Infante con su dinero cuando se mudaron a la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Al principio vivieron del dinero que tenía María Luisa León. Había vendido joyas personales y puso a disposición de Pedro unos ahorros que reunía desde hace años. Con el tiempo el cantante se estableció en la radio con espectáculos de 15 minutos que cobraba a dos pesos; también se presentó en teatros y cabarets.

Posteriormente se casaron en 1939, primero por el civil y después con la ceremonia religiosa llevada a cabo en la Catedral Metropolitana. Pedro siguió activo con sus presentaciones de música durante todo este lapso, pero ya comenzaba a notarse su curiosidad por el cine.

Al principio, tan tímido e inseguro como recuerdan a Infante, se negaba a probar suerte en el cine por considerar que no era rico, guapo o talentoso como los actores de la pantalla grande. De nueva cuenta, María Luisa intervino e insistió para que su esposo le diera una oportunidad.

León influyó mucho para que Infante se decidiera a convertirse en actor de cine (Foto: Cuartoscuro)

Con el tiempo, como ya es bien sabido, Pedro aceptó ser actor y buscó oportunidades en varias cintas hasta que tuvo su primer protagónico en Jesusita en Chihuahua (1942). A la primera persona a quien le dijo fue a María Luisa, y se dice que incluso la llevaba al set de grabación tomada de la mano.

No obstante, poco a poco la participación de Infante dentro del mundo del espectáculo mostró cierta faceta rebelde por parte del ahora actor. Comenzó a conocer mujeres, a coquetearles y, después, a tener romances con ellas.

No se sabe cómo se sintió María Luisa en un principio, pero se ha revelado que estaba al tanto de las infidelidades de Pedro. Ella no reaccionaba, tampoco le reprochaba y prefería pasar de largo y fingir que no sabía nada.

Pedro Infante mantuvo un noviazgo con Lupita Torrentera por 6 años y sin que el actor se divorciara de María Luisa León (FB: Lupita Infante Torrentera Página Oficial)

También estuvo de por medio el problema que tuvieron para concebir hijos. María Luisa y Pedro nunca pudieron tenerlos y sólo adoptaron a una niña, quien era la hija biológica de una de las hermanas de Infante.

Fuera por lo anterior o por cualquier otro motivo, Pedro tuvo el camino libre para darle rienda suelta a sus relaciones extramaritales. Así es como mantuvo un noviazgo de 6 años con la bailarina Lupita Torrentera, con quien tuvo tres hijos.

Torrentera dejó a Pedro cuando descubrió que estaba casado desde hace muchos años. De hecho, una de las versiones que existen sobre el día que rompió con él, es que lo fue a encarar a su casa, encontró a María Luisa y se enteró que la esposa de su ahora ex novio siempre supo la relación que tuvieron a “sus espaldas”.

Años después comenzó un romance con Irma Dorantes y se casó con ella en 1953 (Foto: "David Estrada")

De cualquier modo, no se divorciaron. Sin embargo, la pelea legal que sostuvieron los dos estalló cuando Pedro no sólo empezó un noviazgo con Irma Dorantes, sino que también se comprometió con ella.

Se supone que María Luisa le dio el divorcio a Pedro en 1951, pero León interpuso un amparo para anular el documento en 1952, puesto que se supo que el actor falsificó la firma de su todavía esposa. Siguieron casados, pero eso no impidió que Infante se casara con la joven actriz.

Pedro Infante murió sin haber conseguido el divorcio y sin poder retomar su matrimonio con Dorantes (Foto: Cuartoscuro)

El pleito duró años y no fue hasta 1957 que María Luisa logró anular el matrimonio de los intérpretes. Esto fue el 9 de abril de ese año. Días después, el 15, cuando Pedro intentó volver a la capital, murió porque el avión en el que iba se estrelló.

En lo legal, María Luisa fue la única esposa legítima de Pedro Infante y, durante los años posteriores, sostuvo que siempre amó a Pedro. No volvió a tocar abiertamente el tema del escándalo que protagonizó con él e Irma Dorantes.

María Luisa León falleció el 27 de octubre de 1978. Sus restos están en el panteón Francés de la Piedad, donde en su placa se puede leer “Señora María Luisa León Viuda de Infante”.

