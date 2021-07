Sin tapujos: Yordi Rosado fue bateado por Erika Buenfil tras confesarle su amor

Y es que Yordi se caracteriza por realizar unas charlas bastante amenas donde el invitado puede sentirse cómodo de confesar en libertad. (Foto: Instagram)

El amor ronda en el aire y para muestra la más reciente emisión del programa que conduce Yordi Rosado a través de la plataforma YouTube.

En esta ocasión, el ex integrante de “Otro Rollo”, entrevistó a la actriz Erika Buenfil, quien recientemente se ha ganado al público joven con sus divertidos Tik Toks.

Y es que Yordi se caracteriza por realizar unas charlas bastante amenas donde el invitado puede sentirse cómodo de confesar en libertad.

El programa sorprendió a los internautas, ya que el ambiente se empezó a tornar romántico y la tensión estaba al cien por ciento. Incluso, Buenfil se notaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo muy divertida.

El chiste es que nuestro querido Yordi aprovechó las cámaras de su espacio para confesarle su amor a la actriz de la telenovela “Amores Verdaderos”.

Como si fuera una especie de ritual, Yordi comenzó a tirarle flores a la denominada “Reina del Tik Tok”, describiéndola como una persona admirada y simpática, cualidades que provocaron su interés en ella cuando él estaba casado.

Tiempo después, Yordi utilizó el recurso de la nostalgia y recordó que ambos llegaron a coincidir en algunos viajes donde la mamá de Ericka Buenfil estaba.

“¡Ay, mira!, que chistoso”, contestó Buenfil con una expresión de sorprendida (Captura de Pantalla/YouTube/Yordi Rosado)

“Oye te voy a confesar una cosa, y a todo mundo, en uno de esos viajes, nunca te lo dije... yo agarré... no te conocía tanto y te oí, simpática y estabas atacada de la risa y hablabas de unas carnes asadas en Monterrey... de repente agarré, volteé y dije, ‘que simpática es’, yo estaba casado, y entonces dije, ‘sino estuviera casado me encantaría salir con ella’”, confesó Yordi Rosado.

“¡Ay, mira!, que chistoso”, contestó Buenfil con una expresión de sorprendida, esto mientras el conductor continuaba confesando su admiración.

Total que el chismorreo seguía y la tensión entre ambos crecía aún más. Hasta que llegó un punto en el que la protagonista de novelas se sinceró y dijo que, ahora que estamos en campañas electorales, ella se consideraba “un buen partido”.

A lo que Yordi, ni tarde ni perezoso, dijo: “Claro por supuesto, y yo puedo votar ahí. Y a mi me gusta votar tres veces, mínimo, yo quiero conocer la urna”.

Entre carcajadas y risas nerviosas, Erika Buenfil puso el freno de mano y contesto: “Bueno ya, a lo que vine, a lo que vine”, refiriéndose a que continuara con la entrevista.

Ericka Buenfil confesó que es una persona muy cerrada, pero cuando se abre demuestra ser una persona muy divertida. (Captura de Pantalla/YouTube-Yordi Rosado)

Pareciera que Buenfil cortó la inspiración de Yordi y éste comenzó a dar la bienvenida a su programa.

Durante la entrevista, Ericka Buenfil confesó que es una persona muy cerrada, pero cuando se abre demuestra ser una persona muy divertida.

Realmente, íntimamente quien eres es muy difícil... me suelto y soy muy divertida y a todo le encuentro chiste y puedo burlarme, soy campeona imitando, me río de mi misma, hago mis shows completos, o sea, yo... mi hijo me dice ‘mamá ¿por qué no te cansas?’... y no pierdo esa capacidad de divertirme todos los días y así soy, yo creo conociste esa parte de mí”, mencionó.

