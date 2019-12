View this post on Instagram

🖤 YES YES YES MI FUTURO ESPOSOU ✨ . . . No suelo compartir nada de mi vida privada, prefiero ser discreta con mis cosas, pero quiero compartir con ustedes un poco de este momento tan lindo que estoy viviendo junto a Yago. ✨ Nos comprometimos a principio de año y bueno acá estamos planeando una boda pequeñita y muy amorosa. No se qué vaya a pasar, sólo se que estar juntos nos hace bien y por eso queremos no soltarnos. . AIM SO FOKIN JAPI QUE VOY A EXPLOTAR !!!! . . Gracias a @karlalisker por estas fotos TAN HERMOSAS & TAN NOSOTROS. Te amamos 🖤 Y gracias a @tiffanyandco por quedarse con nosotros pa siempre 💍✨ @hotelumbral los amamos ✨ . . #silosabeDiosquelosepaelmundo #mecasoconmimejoramigo