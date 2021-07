Andrea Meza, Miss Universo mexicana, opinó sobre el caso de YosStop

Imagen Noticias

Andrea Meza, la Miss Universo mexicana, opinó sobre la detención y consecuente vinculación a proceso de la creadora de contenido Yoseline “H”, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil.

Esta mañana, durante una entrevista con el noticiario de Francisco Zea, Andrea fue cuestionada sobre el caso y habló sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Además, opinó que la influencer debía reservarse algunos comentarios.

“Esto va para todas las personas, el uso de las redes siempre debe ser con base en nuestros valores. Cuando salimos de eso es cuando se crean las polémicas, los errores, el mensaje que le estamos dando a las otras personas y a la juventud, porque ellos están creciendo con esta idea, que lo que ves es en redes sociales es lo que tienes que hacer”, comenzó la reina de belleza.

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

Posteriormente, Andrea comentó que las redes sociales deben utilizarse con un pensamiento crítico antes de publicar: “Es un tema muy delicado. Siempre pensar si esto va a aportar algo bueno para mi gente, para mi sociedad. Y, si no, pues guárdalo para ti”.

“Si tú piensas eso ‘okey’, se respeta, pero no lo hagas de esa manera”, concluyó en el espacio noticioso de Grupo Imagen. Por otra parte, la Miss Universo también reconoció que gracias a que ganó el certamen de belleza más famoso del mundo, sus seguidores han crecido exponencialmente.

“Comencé con 200 mil seguidores como reina nacional, y una vez que me coronaron, ahora tengo 2 millones de seguidores. Es una locura”, concluyó la mujer que fue coronada el pasado 16 de mayo.

Foto: Instagram @andreamezamx

Por otra parte, la Miss Universo anunció que mañana tendrá una reunión con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, no está segura de que esta se pueda concretar, por cuestiones de logística.

Asimismo, este martes se reunirá con 50+1, un colectivo de mujeres políticas, académicas y especialistas cuyo objetivo es “generar, apoyar e impulsar mecanismos de empoderamiento a las mujeres que participan activamente en los espacios de decisión”, según se lee en su sitio web.

Esta reunión es con la finalidad de platicar y llevar a cabo la agenda feminista que promueve Andrea, quien durante una entrevista con el programa De pisa y corre, admitió que se considera feminista y que, a pesar de que no sufrió ninguna agresión sexual, creció en un ambiente machista.

Foto: Instagram / @andreamezamx

“Crecí en una entidad machista, como gran parte de la nación. Creces con las cruces rosas y pierde importancia. Nosotros no estamos haciendo nada. Me sentí mal porque yo era parte de eso, me di cuenta de que detrás de cada cruz rosa, hay una familia que está buscando a su familia”.

Además, Meza se pronunció a favor de que las mujeres ocupen puestos políticos importantes. Desde una jefatura delegacional, hasta la presidencia de una nación. Consideró que aquello es esencial para combatir cualquier violencia machista y feminicida.

Durante su gira por el país, la Miss Universo 2020 visitará la capital, en donde se encuentra ahora, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y finalmente Chihuahua, en donde aprovechará para visitar a su familia, a quienes no ha visto desde que fue coronada.

Fotos: Instagram @ximenanr/@andreamezamx

“Extraño mucho a mi familia y no los he visto desde la competencia, mi mamá no estuvo ahí, no la he visto en meses, pero hablo con ella todos los días con mensajes, videollamadas, pero no es lo mismo. Estoy contenta de que tendré tiempo de estar con mi familia”, dijo durante un en vivo en el que anunció su visita al país.

