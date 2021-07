“Son dos procesos diferentes”: Ainara Suárez aclara por qué sus presuntos agresores no están detenidos

(Foto: not.arafonte / Instagram)

Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber Yoseline “H”, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil, opinó sobre el caso de la creadora de contenido, luego de que esta fuera vinculada a proceso el día de ayer.

A través de su cuenta de Instagram, Ainara respondió algunas preguntas que, según narró, ha visto en redes sociales y también respondió a quienes argumentan que se ha dado prioridad a la aprehensión de la youtuber sobre la detención de sus presuntos agresores sexuales.

“He visto que todavía hay muchas dudas sobre lo que está pasando en mi caso”, comenzó Ainara. “Para empezar quiero aclarar que el delito cometido por Yoseline “H” es diferente al delito que fue cometido por Carlos “R”, Julián “G”, Nicolás “B” y Axel “A”, por lo que son procesos diferentes que van a tiempos diferentes”.

“Es por eso que se liberó una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque son procesos diferentes. No significa que un proceso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo que son procesos diferentes”.

Acto seguido, la joven de 19 años de edad respondió a quienes opinaron que la youtuber únicamente ejerció su libertad de opinión a la hora de comentar sobre la agresión sexual que vivió durante el video que colgó en su canal de YouTube, “Patética generación”.

