“Para tirar mierd*”: la verdad del conflicto entre Luisito Comunica y el Escorpión Dorado

Fotos: @luisitocomunica / @goldenescorpion

Durante meses se había especulado de rencillas entre Luisito Comunica y el Escorpión Dorado, pero parece que finalmente conocemos más detalles del conflicto que ha llamado la atención de los seguidores de ambos youtubers.

Fue hace tres años cuando Luisito Comunica se subió Al volante con el personaje creado por Álex Montiel. Aquel contenido no fue bien recibido entre los fanáticos de “Dios del internet” porque el invitado mostró una actitud apática y poco comprometida con la mecánica que ha ganado popularidad por casi 10 años gracias a las participaciones de otras personalidades, como Eugenio Derbez, Danna Paola o la misma Belinda.

“No se puede tapar el Sol con un dedo. En el Escorpión al volante con Luisito hay una cantidad de hate, de trolleo y de decepción de parte de ustedes, que esperaban otra cosa y el resultado fue distinto. No les gustó el video y hubieron muchos comentarios hacia la conducta de Luisito Comunica”, relató en 2018 Montiel en su Anecdotario de su canal La Lata.

A lo largo de este video, Álex explicó que el polémico influencer de viajes se subió al automóvil sabiendo de la fórmula para crear los videos: “Los primeros que estábamos sorprendidos éramos nosotros de la producción, porque habíamos quedado contentos con el video, pero ya cuando lo estamos editando sí se ve una incomodidad por parte de Luis en la que respondía e interactuaba de forma limitada”.

(Foto: Instagram/goldenescorpion)

“Si tuviera un defecto es no irse como gorda en tobogán a decir cualquier cantidad de barbaridades como otros actores, actrices y comediantes se dan permiso. Luisito hoy en día tiene 12 millones de seguidores y tiene en su mano un arma de destrucción masiva, pero la usa con responsabilidad o la usa de formas distintas... si ve a alguien que es súper bulleable no se va a manchar con esa persona”, consideró aquella vez Álex Montiel.

Años más tarde, esta polémica fue revivida por el mismo Luisito Comunica en entrevista con Yordi Rosado. En esta larga conversación, el influencer resaltó que no tiene problemas con su colega, pero aceptó que salió mal la colaboración de hace años porque no coincide con los valores transmitidos por el Escorpión Dorado.

“No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión Dorado meramente porque su estilo no me gusta nada. A ver, ojo, Alex Montiel es mi amigo y nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien. Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal a mí no me gusta. Neta íbamos en el coche y el güey así de: “Señor es usted un pendejo, ¿o no Luisito? Dile que es un pendejo’. Y yo de: ‘No, yo no le voy a decir pendejo’. Perdóname pero no. No es mi estilo. No es lo mío”, recordó.

“Esa energía que el Escorpión Dorado tiene y que llega con todo no me gusta, cero me gusta su estilo, por eso es que la gente me sintió mamón en su entrevista. A ver, mi error por no investigar bien el estilo de Escorpión Dorado antes de ir con él, pero lo aprendí sobre la marcha y a mí no me late, no me gusta”, añadió.

Video: YouTube Yordi Rosado

Tras estas polémicas declaraciones, ahora es Álex Montiel quien rompió el silencio sobre su relación con Luisito Comunica.

En su más reciente Anecdotario, el periodista detrás del Escorpión Dorado recordó que el contenido que grabaron en 2018 tuvo los “peores comentarios en la historia de todos los Escorpiones al volante que he hecho. Y de entrada, aunque dijo que conmigo, Alex, todo chido, dijo 2, 3 cosas que sí estuvieron extrañas, por ejemplo: de entrada, una de las cosas que más me llama la atención es que diga que el Escorpión de alguna forma obliga al invitado a decirle pendejo a alguien de la gente”.

Recalcó que nadie está obligado a comportarse de la misma manera que el Escorpión Dorado, por lo que aprovechó para recordar que los contenidos que hacen están caracterizados por el “humor acido, de humor negro y cosas de ese tipo”, pero no por eso tienen una carga negativa.

“Me sacó de onda porque se supone que todo chido, inclusive trato de tirar buen pedo, pero ese tipo de cosas llegan a afectar en la percepción de la gente para enemistarnos, para tirar mierda, para hablar mal de lo que yo hago”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: