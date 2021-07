José Eduardo Derbez reveló si planea casarse pronto con su novia

José Eduardo Derbez admitió que si ha sufrido presión social por formar una familia y contraer matrimonio (Captura de YouTube)

Actualmente José Eduardo Derbez está en una relación con la influencer Paola Dalay, en una edición del programa Miembros al Aire explicó si está entre sus planes contraer matrimonio con ella en el futuro cercano y también relató cómo fue que la conoció.

La invitada Sugey Ábrego fue quien puso el tema en la conversación del programa, cuando José Eduardo fue cuestionado directamente respecto a sus intenciones de casarse, guardó un momento en silencio y explicó que está intentando llevar las cosas a su debido tiempo. “No ¿Por qué?, no, vamos bien, vamos a tiempo”, mencionó el hijo de Eugenio Derbez.

Posteriormente Paul Stanley lo cuestionó sobre si tenía la intención de convertirse en padre, aunque José Eduardo admitió que sí ha sentido la presión social por contraer matrimonio o situar sus planes en formar una familia, también explicó anteriormente que es su trabajo lo que ocupa sus metas en este momento.

Paola Dalay es su pareja actual (Foto: paodalay_2203 / Instagram)

“Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando (...) de que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos…”, explicó luego de mantenerse en silencio.

En otra entrevista pero del programa Hoy de Televisa, José Eduardo expresó lo siguiente “Ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”. Posteriormente recordó que a su edad, su padre ya tenía a Aislinn y Vadhir Derbez, pero que él no tenía la misma intencionalidad o meta de vida.

El pasado 25 de junio el actor de Renta congelada habló acerca de cómo fue crecer rodeado de personas que lo reconocían en donde se encontrara debido a que su papá es un famoso comediante y su mamá es la “reina de las telenovelas”.

El presentador de Miembros al aire admitió que no sabe cómo "ligar" (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

Recientemente Paola Dalay, actual novia de José Eduardo Derbez, narró por medio de su cuenta de Instagram la historia de cómo se conocieron y empezaron a salir. Fue precisamente a través de esta red social que el joven actor contactó a la modelo.

La joven influencer acostumbra a contestar preguntas que sus seguidores le hacen mediante sus redes sociales, el tema de su novio y la relación con él son temas que regularmente se cuestionan. En esta ocasión un usuario lanzó la siguiente pregunta: “Eres fan de JE? Cuéntanos bien cómo empezaron a hablar”.

Por su parte, José Eduardo completó la anécdota en el programa Miembros al aire: “Nos conocimos por redes sociales, Instagram… Me salió, la vi y me metí, y dije: ‘Mira, muy mona’”. El actor admitió también que no sabe ligar “Entonces le puse una estupidez, le puse: ‘Te pareces mucho a una amiga’, y me dice: ‘¿Qué amiga? Y le mandé una foto y me dice: ‘Claro que no’, y ahí empezamos”, relató.

José Eduardo Derbez es hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

En el programa José Eduardo explicó que encontrar pareja mediante redes sociales sí representa un riesgo e incluso reveló cómo es su método para determinar si la otra parte efectivamente es una persona real.

“Es peligroso ligar por redes y por internet pero sí funciona (...) tienes que tener varios filtros, por ejemplo, primero notas de voz, después un videito diciendo mi nombre, después una videollamada para ver que si estamos en lo mismo”, detalló.

