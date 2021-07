Carlos Speitzer respondió a los rumores de ruptura entre su hermano Alejandro y Ester Expósito

Ni Alejandro Speitzer ni Ester Expósito han hablado abiertamente sobre la relación que tienen (Foto: Instagram/ @alejandrospeitzer)

Alejandro Speitzer y Ester Expósito se vieron en medio de una fuerte polémica debido a que se rumoró que su noviazgo había llegado a su fin, inclusive trascendió que no habían quedado un buenos términos. La información fue desmentida por la pareja, pero dejaron a la imaginación lo demás. Hoy Carlos Speitzer sostiene que ambos siguen manteniendo una muy cercana relación.

Hace unas semanas Ester Expósito salió de su silencio respecto a Alejandro para dejar en claro que entre ella y Speitzer nunca hubo una discusión por motivos económicos y que en realidad guarda un gran aprecio por él.

A través de una publicación temporal, aseguró que no se hubiera tomado el tiempo de desmentir sus supuestas declaraciones, de no ser porque éstas ya están afectando la imagen del actor, al que ella lo toma como “una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida”.

Carlos aseguró que su hermano está enamorado (Foto: Instagram/@carlos_speitzer)

Finalmente escribió que, independientemente de que sea su novio o no, ella siempre lo apreciará y admirará. Además de que piensa que merece lo mejor que haya en el mundo.

Del mismo modo respondió Alejandro, quien escribió: “Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar”.

Ya que sus palabras fueron ambiguas, medios de comunicación tuvieron un encuentro con Carlos Speitzer, quien aseguró que la relación entre ambos actores es muy buena, pero preferiría no ser él quien confirme si mantienen su noviazgo o no, por lo que es mejor consultarlo directamente con la pareja, aunque el piensa que no tiene sentido que sólo por el distanciamiento se haya deducido que ya no están juntos.

Alejandro y Ester desmintieron que tengan una mala relación, pero ya no se siguen en Instagram (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

“Yo les puedo decir que tienen una relación hermosa que quedó claro desde ese lugar. Si de pronto él vino a México y esta distancia propia del trabajo les pareció un truene, pues no sé”, respondió el también actor, captado por la cámara de Edén Dorantes.

Agregó que en todo momento ha intentado estar en contacto con él a pesar de que vivan en diferentes países, pues comprende que el impacto que pueden tener las redes sociales en él llega a ser demasiado, pero sabe que se encuentra bien y “enamorado”.

A pesar de las declaraciones de Carlos, actualmente la española dejó de seguir en Instagram a Alejandro, y de la misma forma lo hizo él. Además, ambos actores de Alguien tiene que morir, han borrado el usuario del otro en algunas las etiquetas de las fotografías que tienen juntos y aun conservan en sus respectivos perfiles.

Ester Expósito y Alex Speitzer han decidido no aclarar si siguen en una relación (Foto: Twitter@GinaPerezSerra)

Aunado a ello, los rumores de que la estrella de series ya tiene una nueva pareja cada vez se hacen más presentes. El perfil @Drinkcesa explicó en un hilo que probablemente Ester está saliendo con el cantante de género urbano Rauw Alejandro, su publicación se viralizó y en ésta, la usuaria compartió capturas de pantalla, fechas y videos que formarían la teoría de una relación entre el cantante y la actriz de Élite.

La misma usuaria de Twitter había revelado en marzo de 2020 cómo empezó la relación entre Ester y Speitzer.

Aunque internautas aseguran que es más que evidente el coqueteo entre los artistas, hace tres días Rauw asistió al programa La Resistencia, en donde aseguró que entre él y Exposito sólo existe una buena amistad.

