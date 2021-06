Kevin Federline reveló lo que piensa al respecto del caso de Britney Spears

El bailarín quiere lo mejor para la madre de sus hijas (Foto: AFP)

Dentro de los momentos más difíciles se demuestran las verdaderas amistades. Tal fue el caso de Britney Spears, quien encontró una alianza en su ex esposo, Kevin Federline, quien reveló a través de su abogado, que quiere lo mejor para la cantante.

Mark Vincent Kaplan, abogado del bailarín, compartió con la revista People los pensamientos de su cliente con respecto al discurso de Spears ante una corte de Los Ángeles, la semana pasada.

“Lo mejor sería que su madre estuviera sana y feliz. Y si alguna de esas cosas no es cierta, no proporciona el mejor escenario para que se ejerza la custodia”, dice Kaplan, hablando de los hijos de la pareja, Sean Preston y Jayden James.

El letrado agregó que Federline solamente tiene buenos deseos para su ex pareja, pues esto termina beneficiando a sus los adolescentes.

Federline consideró que lo mejor para sus hijos es que su madre se encuentre bien (Foto: Archivo)

“[Kevin] ciertamente respeta a Britney y solo espera lo mejor para ella porque cuando se logra lo mejor para ella, es lo mejor para sus hijos. Los niños aman a su madre y él quiere que haya una relación sana y sólida”, compartió con la publicación.

Finalmente, Kaplan declaró que Federline ha considerado que el equipo que tiene no ha sido buena ni ha tenido en cuenta los deseos de la cantante, por lo que ella debe ser libre de poner frente a esta.

“Britney no ha sido bien atendida por la tutela y no es consistente con lo que ella quiere. Creo que ella debería poder enfrentar eso. Y si es lo mejor para ella, Kevin la apoya”, finalizó.

Pidió libertad

El pasado miércoles Spears compareció en Los Ángeles, California ante la jueza Benny Penny con el objetivo de ponerle fin a la tutela de su padre. La audiencia de Britney fue completamente reveladora por la manera en que ella se expresó de su situación.

El miércoles pasado la cantante habló ante una corte estadounidense (Foto: Europa Press/Dennis Van Tine)

“En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, la tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”, señaló la intérprete.

Pero tal vez una de las revelaciones más polémicas que hizo, fue expresar que ha vivido lo equiparable a violencia obstétrica. Spears relató que tiene un dispositivo intrauterino (DIU), el cual no le permite embarazarse. Sin embargo, al tratar de ir al médico para removerlo de su propio cuerpo, su petición fue negada.

“Tengo un DIU en mi cuerpo, que en este momento no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para que me lo quite. No he hecho nada en la vida para merecer esto”, aseguró Britney a la jueza, a quien le imploró que levante las restricciones.

La estrella insistió en que las medidas no deberían aplicarse a ella, pues tiene un trabajo con el que no solamente se mantiene, pero a más personas.

Spears reveló que está "traumatizada", pero no habló antes por miedo de no ser escuchada (Foto: EFE/PAUL BUCK)

“No debería estar en una tutela como esta si puedo trabajar, mantenerme y mantener a otras personas. Me dicen que no puedo ver mi dinero a menos que haga lo que ellos dicen y les pago”, añadió.

A lo largo de 20 minutos, la Princesa del Pop, siguió enfatizando lo fuerte y difícil, tanto mental como físicamente, que ha sido todo este proceso. También destacó cuál fue uno de los principales motivos por los que se resistía a declarar.

“Han pasado muchas cosas desde hace dos años, la última vez que estuve en la corte. No he vuelto a la corte porque no sentí que me escucharan”, confesó Spears.

