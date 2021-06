Drake Bell fue captado con su novia e hijo en Disneyland

El cantante y actor estadounidense Drake Bell. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Drake Bell fue captado en Disneylandia en compañía de Janet Von Schmeling y paseando a un bebé en una carriola, a lo que muchos en redes sociales empezaron a hablar, ya que hace unos días se declaró culpable de dos delitos contra un menor de edad.

En las imágenes Drake y Janet pasean al menor mientras que los dos enamorados se abrazan de manera familiar. Ante estas fotografías el actor escribió en sus redes sociales:

“Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, yo he estado casados por casi 3 años, y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos”, escribió el cantante.

Esta noticia sorprendió a muchos de sus seguidores y algunos mencionaron que el actor de Drake&Josh podría estar buscando limpiar su imagen, después de la polémica que vivió hace unos días.

Drake Bell (Foto: Twitter/@DrakeBell)

Drake Bell cumple 35 años: los escándalos de la estrella que podría terminar en prisión

El pasado 23 de junio el cantante Drake Bell se declaró culpable de dos delitos contra un menor de edad que podrían significar que el protagonista de Drake & Josh sea encarcelado. Este 27 de junio, en medio de la gran polémica, el actor cumple 35 años.

El arresto sucedió a principios de este mes en Ohio, Cleveland, en Estados Unidos, pero Bell se declaró en ese entonces inocente. Finalmente, esta semana aceptó ser culpable de los delitos de intento de poner en peligro a niños y difundir material perjudicial.

A pesar de que el 12 de julio es la fecha programada para la sentencia final, han circulado las posibles sanciones que el actor podría enfrentar, que van desde algunos meses en prisión hasta considerables multas.

Esta noticia impactó al mundo del espectáculo, pues Drake Bell es uno de los actores de series juveniles más reconocido y querido a nivel mundial, especialmente por su papel de “Drake Parker” en la famosa serie de Nickelodeon. Sin embargo, no es la única polémica que Bell ha protagonizado.

El aparatoso accidente en 2005

El 29 de diciembre del 2005, apenas un año después de que comenzaran las grabaciones de Drake & Josh, el actor se encontraba en Los Ángeles conduciendo su Ford Mustang del 66 en compañía de un amigo.

Drake Bell tuvo un aparatoso accidente en 2005 que implicó una cirugía facial. (Foto: @xdrakebellx3/ Instagram)

En un alto, cantante de I found a way observó cómo un camión no se detuvo y continuó su marcha a velocidad, lo que provocó un terrible accidente, ya que el auto en el que viajaba no tenía bolsas de aire.

Debido al impacto, Bell sufrió una fractura de cuello, se rompió la mandíbula en tres lugares distintos y perdió siete dientes, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para reconstruir parte de su rostro.

Los arrestos por conducir ebrio y alta velocidad

En septiembre del 2015, el actor de Yours, Mine and Ours fue arrestado en Los Ángeles por conducir a alta velocidad, pero salió al pagar una multa de USD 2, 500.

La historia se repitió un par de meses después, en diciembre del mismo año, pero esta vez fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol. En esta ocasión, el compositor permaneció diez horas en prisión y pagó una multa de USD 20,000.

En ese mismo año, Bell tuvo un accidente en una alberca que puso en serio peligro su brazo, pues según los médicos no podría volver a tocar la guitarra. La rehabilitación y la disciplina lo salvaron, pero volvió a cometer un error meses más tarde.

En 2016, el compositor de Makes Me Happy volvió a estar en el centro de la polémica, pues permaneció cuatro días detenido. El motivo, de nuevo, fue por conducir ebrio. Esta vez tuvo que declararse culpable, pero el delito ameritó que estuviera en libertad condicional por cuatro años.

