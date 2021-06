Hijo de Jenni Rivera se lanzó de nuevo contra sus tíos Juan y Rosie en la disputa por la herencia

Foto: Instagram @juanriveramusic // Telemundo

Johnny López, hijo de la fallecida cantante Jenni Rivera, rompió el silencio sobre la tensa situación financiera que al momento legó su madre. El joven explicó que tanto él, como sus hermanos, han sufrido manipulación por parte de sus tíos Juan y Rosie Rivera para guardar silencio y ocupar el control de los bienes de la Diva de la banda.

Al tiempo, adelantó que los vástagos de la cantante buscan que Jacqie, su hermana, sea la nueva albacea de la herencia familiar. Por ahora, el manejo de las finanzas está siendo relevado, pues Rosie dio un anuncio público de que dejaría a los cinco hermanos hacerse responsables del dinero y contratos que les dejó Jenni.

“Nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso. Como acabo de decir, quería ver la reacción, aunque las preguntas siempre van a la excusa de que no confiamos en ellos, se ponen muy defensivos”, dijo Johnny en entrevista con El Gordo y La Flaca.

Por otro lado, pedir un esclarecimiento sobre la situación financiera le ha costado un posible ruptura familiar, al menos así lo confirmó el joven. “Dicen que somos niños y que no somos agradecidos, la última vez que hablé con Juan me dijo que solo porque era hijo de mi mamá yo no tenía derecho a hacer preguntas”, fueron las duras revelaciones del joven.

Fotos: Archivo / Juan Rivera - Instagram / Rosie Rivera - Instagram

Agrego que al momento sufre un agotamiento por haber instado, junto con sus hermanos, un emprendimiento legal para que ellos puedan hacerse cargo incluso de Jenni Rivera Enterprises (JRE).

“Sé que mi familia se va dividir pero tengo nociones y tengo derechos como hijo, no quería hablar de esto en publico, pero como se ha manejado la situación debería salir y defenderme, llegué a un punto donde dije: ‘no necesito de esto’”, explicó López.

Por otro lado, Juan Rivera salió a dar su versión a través de su cuenta de YouTube. Molesto, aseguró que sin importar lo que esté estipulado en el testamento de su hermana, los cinco herederos deben de tener la confianza de acudir con con Rosie para pedirle que revisen todos juntos los números de la empresa, para evitarse situaciones en las que siempre estén en el ojo público.

Jacqie Rivera habló por primera vez sobre la situación que atraviesa la familia Rivera. (Foto: @jacqierivera/ Instagram)

Agregó que “siempre se han manejado las cosas por escrito, por correo, los correos no mienten [...] y ella (Rosie) siempre les ha dicho ‘cuando quieran saber lo que quieran, cuando quieran hablar con el encargado de la contabilidad o de la empresa que dejó tu mamá, habla con él, en correo está todo’”, explicó en un video de su cuenta personal.

También habló sobre la renuncia de Rosie como albacea, y dijo que ella notificó de esto y está preparándose para dejar su puesto aproximadamente en seis meses, tiempo en el que preparará a Jacqie ocupará su lugar, argumento: “sería una injusticia que comience desde cero”.

Pidió a los medios de comunicación y a los seguidores de la familia que no le crean a ninguno de los que han salido a contar su verdad, pues es mejor que se remitan a lo que dejó “de puño y letra” Jenni Rivera. “Si realmente se quieren basar en la verdad, en la transparencia, en la claridad, saquen el testamento y ahí sale todo”, declaró Juan.

Agregó, lo que están haciendo sus sobrinos, principalmente Johnny es sólo exponer el legado de los Rivera y poniendo en riesgo a toda la familia.

