“Situación monstruosa”: Ginny Hoffman lloró para negar una venganza contra Héctor Parra

Fotos: Ginny Hoffman / Instagram - Hector Parra / Instagram - Alexa Parra / Archivo

Ginny Hoffman está decidida a encontrar justicia para su hija Alexa, quien acusó de abuso sexual a su padre y actor Héctor Parra. La actriz, que surgió de las filas de Chiquilladas, rompió en llanto para defender la causa que ahora persiguen y, que argumentó, no es un tema de venganza por la separación que ocurrió hace más de 10 años.

La semana pasada se vivió uno de los puntos más álgidos en este caso. El actor de melodramas mexicanos y algunos seriales de TV Azteca fue arrestado y vinculado a proceso después de que su hija menor lo señaló por haberla tocado indebidamente desde su infancia.

Las autoridades mexicanas encontraran elementos para proceder en su contra; mientras Ginny Hoffman fue acusada por propios y extraños de alineación parental o inventar todo el caso como parte de una venganza hacia su ex pareja.

En medio del escándalo, la también actriz rompió en llanto en Venga la Alegría para hablar de la fortaleza que vive actualmente su hija y negar que con este proceso busque atacar a su ex marido.

Venga la Alegría / Twitter

“Te amo con toda mi alma, eres el ser más sagrado que hay sobre esta tierra. Gracias, mi amor, porque has sido mi sostén. No importa lo que nos cueste esta lucha, mi amor, porque Dios es grande, eres una guerrera y pase lo que pase, vamos a salir de esto corazón. Ella es mi fortaleza, yo soy la que me derrumbo más cada día y ella es la que me da fuerza. Me dice ‘no hagas caso, nosotras sabemos la verdad, no vamos a caer en provocaciones’”, dijo entre lágrimas ante las cámaras del programa de revista.

Fue clara que no es un tema personal hacia Héctor Parra: “Jamás en mi vida tendría una venganza tan terrible, en una situación tan monstruosa, por Dios, cómo pueden pensar que una mamá, una niña, una chiquita de 18 años pudiera hacerle algo así a su propio padre, no hay manera”.

“De verdad, se los juro por mi vida, jamás haría una cosa así por una venganza, no hay manera. Se los digo por Dios que me está escuchando, no hay manera de que me atreva a hacer una situación así y mucho menos con lo más sagrado de mi vida”, concluyó el tema.

Hoffman se sinceró sobre el proceso de liberación que ha vivido Alexa para ahora enfrentarse contra su padre y que pague por las diversas comportamientos, que dice, vivió desde que era una niña de cuatro años.

“Estaba tan bloqueada, tenía todo tan guardado, tan bloqueado, tan adentro de ella y que hoy en día y que ella lo saca, lo habla, lo enfrenta... Ella ha liberado tantas cosas, hoy en día es una niña tan diferente, tan fuerte, ya es un tema que puede manejar un poquito mejor, al principio no podía ver al papá, al principio no podía oír su nombre”, confesó consternada.

Y comentó que esto es un proceso necesario para sanar ambas partes, por lo que espera que en algún momento Alexa pueda conciliar con su hermana Daniela y sirva para que su ex pareja tenga una eseñanza.

La tarde del 18 de junio y tras cinco largas horas de audiencia, el actor Héctor Parra fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual en agravio a su hija menor, Alexa Parra, quien refirió que las determinaciones judiciales del proceso han sido extenuantes.

Tanto Daniela Parra como el exabogado de Hoffman, Alejandro Beceiro, denuncian lagunas legales en caso, que, de acuerdo con sus declaraciones, es un montaje que de un día a otro ya tenía todo un registro en expedientes. Algo que según el jurista “se prestó a muchas porquerías”.

A ello, la inclusión en el caso de figuras públicas como Sergio Mayer, pone en entredicho la veracidad de un asunto que además de tener sensibilidades legales, también ha sido completamente mediatizado. Las partes cuentan con su versión, en una, duras relevaciones sobre supuestos ultrajes que duraron años, la otra, desconoce totalmente las agresiones.

SEGUIR LEYENDO: