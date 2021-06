“Estoy orgullosa de mi cuerpo”: Alejandra Guzmán habló de su primer desnudo en una serie de televisión

La rockera tuvo su primera aparición en televisión luego de que se formalizara una demanda contra ella (Foto: Instagram @laguzmanmx)

La cantante Alejandra Guzmán confirmó su desnudo en la televisión durante su participación en la segunda temporada de El juego de las llaves. Esta sería la primera vez que la rockera aparece sin prenda alguna en la televisión, aunque anteriormente posó para la revista Playboy en 1993.

Durante una entrevista con Sale el Sol, Alejandra dio detalles de este nuevo desnudo y el reto que significó para ella poder sentirse orgullosa de su cuerpo. Asimismo, evitó hablar sobre la situación que enfrenta con Frida Sofía y admitió que se encuentra sumamente tranquila y estable, mientras trabaja en su salud mental.

“Es mi primer desnudo en la vida”, recordó la cantante que después de casi dos décadas regresó con un proyecto como actriz. “A mis 53 años y déjame decirte que fue difícil,”, remató Alejandra en medio de una carcajada

“Sí, ahí con todo. Con todo y cicatrices, estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de las marcas en mi cuerpo y de mis conquistas en la vida. Entonces, lo difícil fue dejar de pensar en eso, ¿no? y hubo un momento en el que dije: ‘¡Ya! Suéltate mi Ale’”.

Sale el Sol

Sobre su estado actual de salud y anímico, Alejandra expresó que está avanzando y trabajando en sí misma en búsqueda de la paz mental: “Estoy madurando, estoy meditando mucho”, comenzó.

“Estoy haciendo cosas para mí, estoy cuidándome y amándome como nunca. Creo que me estoy acercando más a mi espiritualidad, a mi paz. Y creo que eso es lo más importante. He vivido siempre muy acelerada”, concluyó.

Esta no sería la primera vez que Alejandra soprende a sus fanáticos con un desnudo. La primera vez ocurrió en 1993, cuando tenía tan sólo 25 años. En ese entonces, la rockera posó sin prenda alguna en un escenario un tanto tropical para la revista Playboy.

No obstante, Alejandra no es la única de las Pinal que apareció en la portada de la revista del conejito. Tres años después de ella, la cantante Stephanie Salas también formó parte de las páginas de la publicación para el público masculino. En esa ocasión, la madre de la única hija de Luis Miguel posó en las tradicionales trajineras de Xochimilco, en la Ciudad de México.

Foto: Portada Revista Playboy, Septiembre 1993

Posteriormente, en el 2016, Frida Sofía también protagonizó la publicación y apareció sin prendas, recostada en una cama de rosas, al mejor estilo de Belleza americana. Incluso, ese mismo año, se reveló que el director de la publicación buscaba concretar la participación de Alejandra en la revista por segunda ocasión.

Al respecto, la misma Alejandra lo confirmó: “Me voy a encuerar para que vean que todavía estoy buena”, declaró entonces en entrevisa con la revista Fama. “Además, por supuesto porque me van a pagar una buena lana, porque yo por unos cuantos pesos no me quito la ropa”.

“Mi cuerpo tiene grabada una historia que voy a compartir, tengo cicatrices, tatuajes y defectos que forman parte de lo que he vivido y del paso del tiempo”, relató en ese entonces, alrededor de cinco años atrás. Sin embargo, esta colaboración no se concretó.

Hasta el momento, todavía no hay una fecha exacta sobre el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie mexicana El juego de las llaves. Sin embargo, se sabe que los protagonistas de la primera temporada, como Maite Perroni, Horacio Pancheri y Sebastián Zurita serán parte de ella Y se unirán a la ficción otras celebridades, como Michelle Rodrígues, Laura León y Cristian de la Fuente.

