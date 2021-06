El día que el “Tigre” Azcárraga sacó a la Pájara Peggy original de la televisión

Video: YouTube/Mauricio Reyes

La Carabina de Ambrosio fue uno de los programa de comedia más importantes de Televisa durante el siglo pasado. Contó con la presencia de grandes actores y comediantes en sus sketches, tales como Xavier López “Chabelo”, César Costa, Alejandro Suárez, Luis de Alba y Paco Stanley, entre otros.

Del mismo modo, varios personajes y alter egos surgieron gracias a este show cómico, mágico, musical. El más recordado y que todavía sigue vigente dentro de la pantalla chica es la Pájara Peggy. Era una muchacha con plumaje de un amarillo llamativo y que era tan alta que superaba a varios de sus compañeros de set, excepto, quizá, a Xavier López.

La idea inicial es que fuera una fanática de César Costa, el cantante que fungió como conductor principal de La Carabina de Ambrosio por varios años. Sin embargo, rápidamente se ganó al público por sus frases como “¡Sí que sí!”y “A la one, a la two, a la one, two, three... tiki ti, tiki ti”.

Moisés Suárez estuvo detrás de la Pájara Peggy por muchos años (Foto: Twitter @lsjav75)

Todo el mundo sabe que la persona detrás de este personaje fue el actor Moisés Suárez, comediante que en la actualidad es más ubicado por su papel como Arturo López dentro del sit-com de Vecinos. No obstante, no fue hasta recientes meses que se supo que en realidad hubo dos hombres interpretando a la pájara rubia.

De acuerdo con Benito Castro, quien también formó parte de La Carabina de Ambrosio, la creación de la Pájara Peggy fue producto de un capricho. Este no fue por parte de los escritores, el productor o los actores que conformaban el show.

Según declaraciones que el humorista y músico hizo para Alex Montiel “El Escorpión Dorado”, la idea surgió gracias a un alto ejecutivo. Su nombre era Humberto Navarro, quien fungía como vicepresidente del canal 2 de Televisa.

La primera Pájara Peggy fue un ejecutivo de Televisa (Foto: Twitter @AlonsoHerrera)

Tal parece ser que Navarro siempre tuvo la curiosidad de aparecer en televisión y, cuando los escritores del programa de comedia lo supieron, decidieron hacerle un hueco dentro de La Carabina de Ambrosio. Fue entonces que surgió la Pájara Peggy.

Sólo había un pequeño problema con que Humberto estuviera dentro del programa, y es que sus interpretaciones eran a espaldas de los demás ejecutivos de Televisa, especialmente de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo.

Para la desgracia de todos, según narró Benito Castro, la información pasó de boca en boca hasta llegar a oídos del Tigre Azcárraga. Ya que el personaje se caracterizaba por tener gestos muy “afeminados” y tenía una voz aguda, el alto ejecutivo pegó el grito en el cielo.

El Tigre Azcárraga reaccionó furioso cuando supo quién interpretaba al simpático personaje (Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx)

Llamó a Humberto Navarro a su oficina y este llegó sin saber el motivo de su reunión. Lo saludó con tranquilidad y respeto, y aunque el Tigre al principio le correspondió la bienvenida, no tardó mucho tiempo antes de revelar sus verdaderos motivos: empezó a regañarlo.

“Ya me enteré que andas haciendo de pájaro put*”, expresó el director de Televisa. Navarro se paralizó de la sorpresa y no pudo responderle a su jefe, quien no dudó continuó reprochándole. “¡¿Cómo un vicepresidente de Televisa sale a hacer de pájaro put*?!”.

Con palabras mordaces y regaños a diestra y siniestra, Azcárraga le ordenó a su subordinado que abandonara el proyecto de inmediato. Navarro intentó negociar con él para que le permitiera seguir dentro de la transmisión, a lo que el empresario replicó:

El Tigre Azcárraga ordenó a su subordinado que se largara del programa y que no lo volviera a hacer (Foto: Twitter @vladimir_cc79)

“¡No te doy chance, ni una chingad*! ¡Te sales de ese traje y no me vuelves a hacer una (cosa) de esas! Al rato me van a salir todos los vicepresidentes que quieren andar de pájaros put*s. ¡No, señor!”.

Navarro salió del programa, pero para ese punto ya era imposible sacar a la Pájara Peggy de La Carabina de Ambrosio. Debido al cariño y la aceptación que tenía entre el público, era necesario encontrarle un actor que lo reemplazara; después de todo, lo único que necesitaban era alguien que pudiera imitar el tono agudo. Fue así que llegaron a Moisés Suárez.

