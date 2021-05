La impactante foto de la transformación física de Adamari López que causó furor en Instagram

(Foto: Instagram / adamarilopez)

“Agradecida, enfocada y motivada…”, fueron las palabras que usó Adamari López para sorprender a más de uno con su transformación total y es que la conductora que, recientemente cumplió un cuarto de siglo, presumió una esbelta cintura gracias a su constancia y compromiso para seguir su régimen alimenticio.

La actriz y conductora publicó esta mañana una fotografía que impactó a sus más de 5.4 millones de seguidores. En la postal lució un diminuto vestido naranja, con escote en V y unas discretas sandalias, con este look mostró su figura renovada después de meses de intenso trabajo y sus piernas torneadas a los 50 años.

López lució radiante y con una amplia sonrisa, con la que delató la felicidad que tiene por alcanzar su gran objetivo y mejorar su imagen e incluso afinar sus facciones, ya que su rostro está más perfilado y más bello que en sus años de gloria en México.

“¡¡Agradecida, enfocada y motivada… Los quiero mucho!!”, escribió la famosa puertorriqueña que por meses ha compartido la travesía que ha enfrentado para lograr adelgazar hasta conseguir su meta actual.

(Foto: Instagram / adamarilopez)

En cuestión de horas, la publicación de la conductora de Hoy día causó conmoción. Hasta ahora suma 255,544 Me gusta y cientos de comentarios de apoyo. “Sencillamente espectacular”, “Guapísima”, " Hermosa”, “Demasiado bella”, “Todo tu esfuerzo se está reflejado. No solo en tu cuerpo. También en tu sonrisa”, “Tu belleza siempre ha estado mas allá de la tallas”, “Delgada o no eres preciosa como quiera”, “Cada día más delgada.... definitivamente si funciona lo que se hizo” o “Se te nota más feliz, fresca y tranquila. Me encanta la fortaleza que emites”, fueron algunos de los halagos que recibió esta mañana la famosa.

Esta fotografía es una prueba más del esfuerzo que ha documentado Adamari López a través de los últimos meses y es que se sometió a un procedimiento estricto de alimentación y actividades para recuperar su figura de antaño.

“¡Viernes de celebración y compartirles estas fotos en las que puedo notar el cambio físico desde que me uní a @ww y sigo mi plan verde en mi app de #myWWplus! ¡Feliz, plena y enfocada en seguir adelante junto a todos ustedes! #WWAmbassador #WellnessThatWorks #ww Las personas que siguen el plan de WW pueden adelgazar entre 1 a 2 libras semanales”, comentó hace unos días desde su cuenta de Instagram.

Y es que la famosa de 50 años ha bajado varios kilos desde que inició este plan a inicios del año pasado y que está comandado por la presentadora Oprah Winfrey, con el objetivo de mejorar su salud y tener una mayor calidad de vida.

“Este es un momento en el que estoy más lista que nunca para seguir viviendo y amándome”, comentó la actriz para People en español hace unas semanas, cuando protagonizó la edición de los 50 más bellos.

(Foto: Instagram / adamarilopez)

“(Estoy) enfocándome en mí misma y en ser feliz todos los días. Tengo mi bienestar como prioridad y eso me ha enseñado a llevar un balance, asegurando que ingiero comidas saludables, estoy al pendiente de que las porciones de comida sean pequeñas y a tener como prioridad la actividad física”, recalcó en aquella ocasión.

Adamari también compartió algunos detalles de su proceso para mejorar su calidad de vida. “Se trata de realmente tener un estilo de vida que incluya precisamente realizar ejercicios a diario y cuidar mi alimentación. Cada día en mi vida suele ser diferente, por lo que llevar una rutina no es tan accesible, así que suele dividirse entre correr, hacer entrenamiento de pesas y meditación”, concluyó.

Esta aparición ocurrió a unos meses de presumir su figura enfundada en un diminuto vestido negro que robó suspiros durante la gala de los Latin American Music Awards (AMAs).

