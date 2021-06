Ninel Conde perdió demanda por violencia doméstica contra Giovanni Medina

(Foto: Twitter e Instagram)

Ninel Conde perdió la demanda por violencia doméstica que interpuso en contra de su exesposo Giovanni Medina en noviembre 2020. La resolución falló en favor del empresario debido a falta de pruebas.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, las abogada Jenny Hernández, quien es la representante legal de Medina, explicó que la resolución del caso señala una falta de pruebas para poder vincular al exesposo de Ninel a proceso y dio detalle sobre los elementos que integraron la carpeta de investigación.

“En esta resolución se confirma lo que se había determinado, no hay elementos suficientes para poder vincular a proceso al señor Giovanni Medina”, expresó la litigante, quien después detalló que las fotografías en las que Ninel luce con marcas en el rostro, no fueron presentadas como pruebas en contra del empresario.

“No existen esos elementos de la carpeta de investigación, pero no deja de ser una mentira, no deja de ser un chantaje, no deja de de ser una acucia legal mal utilizada y mal ejecutada”, apuntó.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, la abogada presentó durante el espacio televisivo, un video de una cámara de seguridad grabado el día en que presuntamente ocurrió la agresión, mismo que demostraría la inocencia de su cliente.

“El señor Medina tiene videos de circuito cerrado en su domicilio, que demuestran que justamente en las horas que denuncia, ellos dos se encontraban conviviendo con su hijo menor en el patio, y hasta aproximadamente a las nueve de la noche, 10 de la noche. Concluyendo de una manera pacífica”, explicó.

Finalmente, informó que actualmente el exesposo de Ninel no tiene intención alguna de presentar una contrademanda: “Yo no tengo conocimiento de que tenga la intención de hacer alguna otra demanda y seguir en pleitos legales. Aún cuando esto le dañó en su imagen en su momento”.

Por otra parte, durante el programa de espectáculos estadounidense Suelta la Sopa, el conductor Álex Rodríguez mostró la sentencia emitida por los jueves y que impediría que Giovanni sea vinculado a proceso.

(Foto: ninelconde / Instagram)

Durante el espacio televisivo, la representante legal de medina ahondó en las “mentiras” de Ninel, quien, según opinó, intentó utilizar la ley a su conveniencia: “Basta de mentiras, basta de chantajes, basta de utilizar a los movimientos feministas, basta de utilizar nuestros derechos para tratar de lograr este tipo de artimañas jurídicas”, expresó.

Fue en el 2020 que unas fotografías de Ninel Conde con marcas en el rostro y en el brazo se filtraron a las redes sociales. En ese entonces, la también apodada “Bombón asesino” mantuvo el silencio, hasta que decidió denunciar públicamente la presunta agresión de su expareja.

“Estaba alcoholizado y tenía un ataque de ira, enloquece. Es un acto más de violencia en contra de la madre de su hijo, imagínate que se exprese así de la madre de su hijo y mis cirujanos no dejan moretones”, declaró en ese entonces durante una entrevista con medios de comunicación retomada por Sale el Sol.

A la postre, Ninel acudió junto a sus abogados a interponer la denuncia por violencia doméstica en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En ese entonces, el empresario falló en asistir a la audiencia inicial del proceso por, según informaron sus abogados, presentar síntomas de Covid-19.

