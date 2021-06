Murió José Santos “El Títere”, ex vocalista de Grupo Pegasso

Se anunció la muerte del cantante esta tarde (Foto: Facebook / Grupo Pegasso)

Esta tarde, Grupo Pegasso anunció a través de sus redes sociales que falleció su ex vocalista, José Santos. Aunque no se dieron detalles de la defunción, el grupo compartió anteriormente que la salud del cantante había resultado comprometida en repetidas ocasiones, por lo que incluso había detenido su carrera artística.

Desde el pasado abril, la agrupación dio a conocer que su ex integrante sufría de diferentes problemas respiratorios, los cuales aclararon que no habían resultado de COVID-19, pues no se había contagiado, sino que venían de una fuerte pulmonía que contantemente aquejaba a “El Títere”.

El Grupo Liberación a través de su cuenta de Twitter confirmó el fallecimiento de Santos con el mensaje: “Consternados por la irreparable perdida de nuestro gran amigo José Santos “El Títere”, quien hoy ha partido para estar junto a Dios. Enviamos nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, compañeros y amigos. Descansa en paz flaco, recibe un abrazo hasta el cielo”.

Otras agrupaciones también lamentaron el fallecimiento de uno de los creadores de las cumbias pegasseras (Foto: Twitter / @grupoliberacion)

José Santos es un ícono de la música en el norte de México. Se destacó no sólo por su voz, sino por también tocar el bajo. Grupo Peggaso pertenece al género de la cumbia pegassera, a la cual “El Títere” se dedicó por un tiempo e incluso compuso canciones, entre las más populares está Adolescente y bonita.

En abril, el grupo compartió que la salud del cantautor no estaba en sus mejores condiciones y se encontraba en recuperación debido a una grave recaída que había tenido debido a sus ya conocidas afecciones, pero esperaban que pronto se reincorporara a su trabajo.

Lamentablemente, en mayo nuevamente tuvo otra recaída y fue ingresado en un hospital de emergencia, a pesar de que integrantes del grupo pidieron a los seguidores que enviaran mensajes de apoyo al cantante, desde entonces no se dieron más actualizaciones acerca de la salud de Santos.

Dos de los integrantes del grupo han fallecido en los últimos meses (Foto: Facebook / Grupo Pegasso)

No es la única pérdida que ha tenido que enfrentar Grupo Pegasso, pues en diciembre de 2020 también falleció su guitarrista, Enrique “Kike” Santos, evento que también causó polémica entre los seguidores del género pegassero, pues era uno de los favoritos del grupo.

A pesar de este acontecimiento, se intentó que el grupo saliera adelante con otro sencillo que fue publicado en abril.

Los seguidores del Grupo Pegasso lamentaron el fallecimiento de José Santos, quien habría sido integrante desde sus comienzos y habría ayudado el éxito del mismo. Algunos otros grupos pertenecientes al movimiento que originaron los integrantes de Pegasso dieron sus condolencias a los familiares y recordaron la importancia de “El Títere” dentro de este género.

El Grupo Pegasso fue un ícono de la música de Nuevo León en 1970 (Foto: Facebook Grupo Pegasso)

Los integrantes agradecieron los mensajes de apoyo que recibieron a través de redes sociales tras la pérdida de su líder. “Gracias a todos sus seguidores a toda esa gente que estuvo en oraciones por el, muchas gracias, gracias por tanto cariño para el Títere, se nos fue el líder el canta autor el de la sonrisa en el escenario, tristemente perdió la batalla”.

La cumbia pegassera revolucionó la música en el norte del país, principalmente en Nuevo León, en las décadas de los años 1970 y 1980, éste fue creado por la misma agrupación que le dio su nombre, Grupo Pegasso. Al poco tiempo se convirtieron en una leyenda cuando publicaron sus primeros álbumes, los cuales les permitieron llegar a otros estados del país.

Gracias a ellos otros grupos surgieron y, siguiendo la forma en que Grupo Pegasso hacía su música, difundieron este género en el resto del norte de México, pues su principal influencia es la música regional panameña.

