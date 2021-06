Joss Favela respondió si trabajaría con Christian Nodal después de haber sido rechazado por él

Joss Favela nuevamente aclaró cómo percibió los comentarios de Christian Nodal (Foto: Instagram / @jossfavela)

El supuesto conflicto que inició el año pasado entre Christian Nodal y Joss Favela ha puesto en evidencia que, posiblemente, nunca exista un dueto entre estos dos artistas, pero el mayor de los dos cantantes aclaró que él no fue quien decidió que su relación resultara de esa forma.

Joss Favela, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, habló nuevamente de lo que piensa acerca de la posibilidad de algún día cantar con el prometido de Belinda y expuso que un proyecto musical no se puede llevar a cabo si las partes que lo desarrollan no se sienten cómodas entre sí.

El cantante de 30 años recordó cuando el año pasado Nodal rechazó abiertamente trabajar con él, aunque no expuso las razones. A raíz de esto, surgieron teorías en las que se aseguró que existía una rivalidad entre el sinaloense y el sonorense debido a que ambos interpretan temas de música regional mexicana.

Joss Favela habló con Mara Patricia Castañeda de lo que él cree necesario para trabajar con otro cantante (Foto: Captura de pantalla)

Ante la situación, Joss aseguró que él respeta la carrera del intérprete de Botella tras botella y aplaude mucho los logros que ha obtenido a tan corta edad, además de que comprende que cada artista tiene sus preferencias y puede decidir con quién trabajar.

“A mí no me preguntaron, a mí me dicen ‘este muchacho dice que no haría un dueto contigo’, y yo digo ‘ah, bueno, excelente. A mí no me han preguntado, pero lo respeto y lo entiendo’”, contestó Favela cuando retomó la polémica.

Agregó que para él la interacción previa con un artista para poder trabajar juntos, es muy importante debido a la carga emotiva que tienen sus temas musicales, otro motivo por el cual respeta la opinión de Nodal, con quien nunca ha tenido un acercamiento.

Christian Nodal no sólo señaló a Favela como una de las personas con las que no le gustaría trabajar (EFE/JG Music)

“No todos estamos para hacer duetos con quien sea, yo creo que la música, efectivamente, tiene que ser música que nazca más allá que una sociedad o algo que se a nivel de entretenimiento, tiene que ser mucho más sentimiento que otra cosa”, expuso el intérprete de Me hubieras dicho.

El cantante remarcó que nunca se tomó a mal los comentarios que hizo el joven de 22 años acerca de él porque no se conocen y es natural que haya respondido de esa forma porque no han tenido tiempo ni para “cotorrear”.

Joss Favela anteriormente se vio envuelto en una polémica en la que se aseguraba que Thalía lo había tachado de arrogante, pues a través de sus stories en Instagram, la cantante relató que había pasado un desagradable momento con un cantautor que había conocido gracias a su sello discográfico y llevaba consigo una guitarra.

Joss Favela respeta la decisión de Nodal y no se lo tomó mal (Foto: Instagram / @jossfavela)

Ya que algunos internautas conectaron los hechos con el sinaloense, él salió en su defensa asegurando que, sí había conocido a Thalia, pero uno de sus sueños es que la intérprete de Estoy enamorado algún día cante con él.

Entre los cantantes con los que tampoco trabajaría Nodal están Remmy Valenzuela y Eduin Caz. Por otro lado, con quien sí quisiera hacer colaboraciones está el creador de los corridos tumbados, Natanael Cano.

Christian Nodal, contrario a Joss Favela, ha intentado incorporar a su música algunos otros géneros y cantantes fuera del regional mexicano; Favela sostiene que su objetivo es poder hacer que cantantes dedicados a géneros como el reguetón o el pop se integren a su tipo de música.

